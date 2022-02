Minister Naď prišiel podporiť syna na tréning: Šokujúci incident! Nadávky a osočovanie od rodičov spoluhráčov

K nepríjemnému incidentu medzi ministrom obrany a rodičmi spoluhráčov jeho syna, došlo v sobotu v Dúbravke.

O incidente informoval našu redakciu čitateľ. Nový Čas ministra obrany oslovil, ten sa vyjadril na svojom facebooku. "Dobrý deň, na štadióne HOBO v Dúbravke sa rodičia spoluhračov syna ministra Naďa, nevhodným spôsobom správali, osočovali, vynadali a vyhodili ministra Naďa," napísal čitateľ.

Jaroslav Naď potvrdil, že k nepríjemnej situácii skutočne došlo. Na štadióne bol, podľa vlastných slov, podporiť syna Daniela, ktorý je hráčom tímu HOBA už 7 rokov. "Pri odchode zo štadióna, asi 10 metrov od východu, som naozaj videl skupinku asi 4-5 ľudí, zjavne rodičov detí, ktorí na mňa tlieskali (áno zjavne s negatívnym nádychom) a jeden z nich kričal “zapredanec” a “vlastizradca”. Keďže to bolo niekoľko desiatok metrov odomňa a mimo mojej cesty, vôbec som na to nereagoval a išiel som ďalej k východu zo štadióna do auta a čakal som na Daniho, ktorý o pár minút prišiel. Prišlo mi to dosť trápne, ako sa správali, keďže som tam bol ako rodič a nie ako minister obrany a nechápem, prečo tých pár jedincov malo potrebu sa takto strápňovať pred deťmi. Ale v poho, ich vec," napísal Jaroslav Naď na facebooku.

Za incident sa mu mal ospravedlniť samotný prezident klubu HOBA. "Je mu podľa jeho slov ľúto, že pár jedincov horšieho mentálneho nastavenia, o ktorých mentálnom nastavení sa všeobecne vie, rozbíja komunitu rodičov v klube HOBA. Aj on sám tvrdí, že klub by mal držať pokope a ja, keď sa prídem pozrieť na tréning či zápas, som tam vždy ako rodič a nikdy som tam nerobil kampaň ako politik," napísal Naď.

Minister k vyjadreniu pripojil poľutovanie a poriadne ostré slová. "Naše deti nemôžu za našu prácu či za politiku, priatelia. A vy, dezoláti, žiaľ, vaše deti musia žiť s vami v jednej domácnosti. Verím, že ich vzdelanie bude lepšie ako vaše a rovnako tak ich morálka. Mňa ani neurazíte, ani nezastrašíte. Ale seba ste teda zhovadili poriadne. Viem, že pri svojej mentálnej výbave tomu nerozumiete, ale aj Vaše vlastné deti sa za vaše správanie hanbia. Ja sa len modlím za to, aby vaše deti nemuseli dlho zažívať také zlo, ako vy šírite okolo seba. Boh s Vami… Dani, ďakujem Ti za to, že si taký úžasný a silný ako si. Prepáč mi, že kvôli politike to musíš dostávať aj ty. Ľúbim Ťa!"