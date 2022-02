Nevšedný vynález dopravného vyšetrovateľa Miloša z Prešova: Zachránia tieto plavky deti pred utopením?

Vymyslel vecičku, ktorá môže pomáhať! Prešovský dopravný vyšetrovateľ Miloš Sedlák (36) si dal na patentovom úrade registrovať plavky so záchranným systémom.

Princípom je malá bombička, balón z odolného materiálu a šnúrka. Ako by mali pomôcť a čo na vynález vraví skúsený záchranár a plavčík?

V Milošovej hlave skrsol nápad na plavky počas výletu s priateľkou na Zemplínsku šíravu. „Boli sme na člne pomerne ďaleko od brehu, keď sa náhle zhoršilo počasie. Loďka sa začala prudko kymácať. Priateľku zachvátila panika. V strachu vyskočila s úmyslom doplávať na breh. Nebol to dobrý nápad. Preto som aj ja skočil do vody, čln som ťahal za sebou a podarilo sa mi k nej doplávať. Našťastie všetko dopadlo dobre, ale začal som uvažovať nad tým, ako zabrániť nešťastiam vo vode,” spomína východniar, ktorému napadlo, že keby plavky obsahovali záchranný systém, mohli by zachrániť ľudské životy.

„Preto som zhotovil plavky, ktoré obsahujú bombičku s CO2, balón z odolného materiálu a šnúrku. To všetko je zabalené vo vrecku zapnutom pomocou suchého zipsu. Po zatiahnutí za povrázok sa bombička odistí, plyn naplní balón takým tlakom, ktorý odopne suchý zips a záchranný prostriedok je na hladine,” opisuje systém s tým, že pomocou neho sa dá udržať na vode do príchodu záchranárov.

Ako vyzeral test

„Takéto plavky sú určené najmä pre deti od veku, keď sú schopné samy si odistiť bombičku,” vraví vynálezca a vymenúva, z akých príčin by sa človek mohol topiť: „Môže to byť kŕč, náhly strach, úraz vo vode alebo keď sa dieťa napije vody.” Skúšobnú sériu plaviek už vyrobil.

„Otestoval som ich na synovi môjho kamaráta v bazéne a fungovalo to. Oslovil som preto Úrad priemyselného vlastníctva SR. Urobili rešerš na celom svete a keďže nikto nemá zaregistrované nič podobné, vydali mi osvedčenie o zápise úžitkového vzoru, čo je niečo ako patent. Prvé plavky určené na predaj by som rád predstavil v závere marca,” uzavrel.

Treba to dopracovať

Záchranár František Majerský víta každý spôsob záchrany života, no k Milošovmu vynálezu sa predsa len stavia skepticky. „Šesťročné dieťa, ktoré sa začne topiť, je v kŕči a po napití vody je dezorientované, v panike, bude len veľmi ťažko schopné zatiahnuť šnúrku. Ako som pochopil, bolo to testované na jednom dieťati, čo je veľmi málo. A ani simulované testy neukážu reálnu situáciu pri skutočnom topení sa. Skôr mi to príde ako pomocný plavák pri únave a zoslabnutí pri plávaní vo voľnej vode,” hovorí s tým, že na bombičke sa pri páde v okolí bazéna môže poraniť.

„Tiež treba uvažovať aj o tom, kde sa pri nafúknutí malého dieťaťa bude nachádzať jeho ťažisko, aby sa nedostalo hlavou pod vodu. Treba to ešte poriadne domyslieť, technicky dopracovať, a najmä poriadne otestovať,” dodáva.

Ako to funguje

1. Po zatiahnutí za povrázok sa bombička odistí a plyn naplní balón tlakom, ktorý odopne suchý zips.

2. Bombička s CO2 spolu s balónom a šnúrkou sú ukryté pod vreckom so suchým zipsom.

3. Záchranný prostriedok je na hladine, treba sa ho však držať rukami. Pomocou neho sa dá udržať na vode do príchodu záchranárov.

Treba definovať vekovú kategóriu

Slavomír Kovaľ (51), plavčík-záchranár

- Na prvý pohľad to vyzerá zaujímavo, no je dôležité zadefinovať, pre akú vekovú kategóriu to je určené. Deti do 10 rokov, keď sa dostanú do stresovej situácie po napití vody alebo z inej príčiny, začnú konať inštinktívne a mozog nevie reagovať tak, že má zatiahnuť šnúrku pre záchranu. Možno, ak by to bolo pri nehode na člne, nafukovačke, v prítomnosti dospelého a on to zatiahne a pomôže mu to pri transporte dieťaťa alebo čakaní na záchranu, tak áno. Takže výmysel dobrý, ale nie pre malé deti pri samostatnom plávaní.