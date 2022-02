Z bývalého futbalistu realiťák? Ján Ďurica predal po luxusnom byte aj rodičovský dom!

Stáva sa z neho šikovný realiťák! Po tom, čo bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica (40) minulý rok predal za takmer milión eur luxusný byt na bratislavskej Kolibe, vyšlo v týchto dňoch najavo, že táto nehnuteľnosť v prominentnej štvrti nie je jediná, ktorej sa podnikavý futbalista zbavil.

Podľa informácií Nového Času Ján Ďurica predal aj rodičovský dom v Dunajskej Strede, ktorého cena sa na realitnom trhu pohybuje v hodnote 300- až 350-tisíc eur. Znamená to teda, že sa z nejakých dôvodov zbavuje majetku?Ján Ďurica je bývalý výborný stopér a futbalový reprezentant, ktorý v najcennejšom drese odohral deväťdesiatjeden zápasov. Počas kariéry hrával na Slovensku za Dunajskú Stredu, Petržalku a v zahraničí pôsobil v Rusku, Nemecku, Turecku a s vrcholovým futbalom definitívne skončil v roku 2019 v Dukle Praha.

Začalo sa to bytom

Nie je tajomstvom, že v jednotlivých kluboch zarábal slušné peniaze, ktoré okrem iného investoval aj do viacerých nehnuteľností. Niektorých sa však postupne zbavuje, ako napríklad luxusného 4-izbového bytu na bratislavskej Kolibe, ktorý predal minulý rok za 950-tisíc eur. „Byt, ktorý som predal na Kolibe, mi zarobil nejaké financie, ktoré som sa rozhodol investovať zase nejak inak,“ vyjadril sa podnikavý Ďurica.

Jednoduchý dôvod

O čosi neskôr vyšlo najavo, že bývalý futbalista, ktorému podľa katastra patrí viac nehnuteľností v Bratislave, predal rodičovský dom v Dunajskej Strede, v ktorom žil aj jeho brat Pavol. Zbavuje sa z nejakých závažných dôvodov majetku? „Určite by som to nenazval masívnym predajom nehnuteľností. Dom sme predali z prozaického dôvodu. Finančne sa nám to oplatilo a rodičia bývajú v byte v Dunajskej Strede, kde aj zostanú. Tam sa cítia najlepšie. A nový, väčší dom stavia brat Paľo,“ vysvetlil Ján Ďurica, ktorého ex Magda Šebestová k celej záležitosti dodala: „Ja už sa k istým veciam nechcem vôbec vyjadrovať. Nikdy sme v Dunajskej Strede neplánovali bývať.“