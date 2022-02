Pri Košiciach začali s hľadaním pokladu: Vrták sa zaborí do hĺbky 2 kilometre! Čo tam chcú objaviť?

Po rokoch čakania sa obrovský vrták zaboril do zeme. Pri obci Čižatice (okr. Košice-okolie) sa oficiálne spustili prieskumné vŕtacie práce, ktoré majú za úlohu nájsť geotermálnu vodu.

Vrt pre Košický samosprávny kraj, ktorý realizuje slovenský a maďarský dodávateľ v spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach, má siahať až do hĺbky vyše dvoch kilometrov. Podľa odborníkov tu očakávajú nález teplej vody o teplote od 60 do 100 °C.

Východniari už čoskoro dostanú odpoveď na otázku, ako im môže poslúžiť prírodný zdroj geotermálnej vody, ktorý sa nachádza pri Čižaticiach. Ako uviedol predseda košickej župy Rastislav Trnka, práce sa opäť pohli dopredu. Koncom roka 2021 sa malá vrtná súprava dostala do hĺbky 30 metrov, vďaka čomu teraz môže pokračovať druhá zo šiestich etáp. „Sme opäť o krok bližšie k využitiu geotermálnej energie, ktorá by sa mala nachádzať pod zemou. Veľká vrtná veža umožňuje dosiahnuť hĺbku vŕtania až do 3 700 metrov. Podľa predpokladov TUKE, zdroje geotermálnej vody sa nachádzajú v hĺbke viac ako 2 000 metrov, do ktorej by sme sa mali dostať do 3 mesiacov, potom bude nasledovať vyhodnocovanie vzoriek. Verím, že východniarom budeme môcť priniesť dobré správy už koncom leta,“ povedal Trnka.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na oficiálnom zahájení vrtu bol prítomný aj Stanislav Jacko, riaditeľ Ústavu geovied Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE. Ako uviedol, želanú hĺbku vrtu 2000 až 2300 metrov by mohli dosiahnuť už začiatkom, alebo v polovici mája. “Na základe uvedených parametrov sa potom rozhodne, či ukončíme dielo, alebo sa pôjde ešte hlbšie, aby sme dosiahli čo najefektívnejší zdroj nielen s dostatočnou teplotou, ale aj s dostatkom geotermálnej vody tak, aby sme mohli čo najefektívnejšie využiť toto vrtné dielo,” uviedol Jacko. Dodal, že okrem iného bude ich fakulta vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a podieľať sa na analýze vzoriek vody, plynov a dohliadať na celý proces vŕtania.

Slováci si mysleli, že nad nimi letí ufo: Pravda o tom, čo videli na oblohe!

“Keďže toto je veľmi komplexné dielo, ktoré pozostáva nielen z technických, ale aj geologických prác, tak je potrebné získať čo najviac údajov na to, aby sme túto štruktúru vedeli čo najviac zhodnotiť,” vysvetlil Jacko. Rýchlosť vŕtania bude podľa neho závisieť od mnohých faktorov vrátane toho, na aké horniny pod vrtom narazia. ”Vrt bude pozostávať z viacerých etáp, míľnikov. Po dosiahnutí istej hĺbky sa bude meniť šírka samotného vrtáka, čim hlbšie pôjdeme, tým sa viac vrt bude zužovať. Po každom míľniku dochádza aj k ďalším technologickým procesom, ktoré sú dôležité, aby bol vrt odvratný, stabilný, a aby dosiahol tie parametre, ktoré od neho očakávame,” doplnil Jacko s tým, že otázka konkrétneho využitia vody je ešte predčasná.

Zážitok na celý život! Tomáš so Simonou nestihli dobehnúť do pôrodnice: Odrodil manželku v mraze pred nemocnicou

Domáci boli skeptickí

Starosta obce Čižatice Stanislav Matta vníma začiatok vŕtania s nadšením a očakávaním. “Pre našu obec je to veľmi dobrá správa a pomoc. Do budúcna sa môže zviditeľniť nielen obec ale aj celý región. Ak sa všetko podarí, určite by to pomohlo aj zamestnanosti v obci. Čakáme, na čo narazia, je možné, že sa tu podarí zrealizovať viacero zámerov, nielen akvapark. Pokiaľ sa vrt nespustil, niektorí domáci tomu verili, niektorí nie. Teraz sa mohli presvedčiť už aj skeptici, že niečo sa tu možno udeje. Sme ale na začiatku, určite to potrvá niekoľko rokov, pokiaľ budeme mať výsledky,” uzavrel starosta.

Kláštor v Bardejove zrenovovali za 1,4 milióna €: Ako našli Božie oko a slnečné hodiny

Vrtná súprava DRILLMEC MR8000-091A

-vrtná súprava montovaná na podvozku, vyrobená pod štandardom 4F Amerického Ropného Ústavu

-jednobubnový model, hydraulicky ovláda teleskopickú vrtnú vežu

-36 m voľná výška veže

-hĺbka vŕtania 2850 m, resp. 3705 m (v závislosti od priemeru vrtnej tyče)

-1080 HP vstupný výkon, 1200 ot/min

-24 ton maximálny ťah v lane

-200 ton nosnosť na háku

-horná hrúbka vrtu 473,2 mm

-finálna hrúbka vrtu v dolnej časti bude 177,8 mm