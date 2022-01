Za divočinou nemusíte chodiť ďaleko: V ktorých mestách môžete pozorovať sovy?

Obyvatelia niektorých slovenských miest majú veľké šťastie. Divokú prírodu môžu vidieť priamo z okna svojich domovov.

Členovia Ochrany dravcov na Slovensku v tomto období sčítajú sovy, ktoré sa nachádzajú vo svojich zimoviskách. Pomôcť im v tom môže dokonca aj verejnosť. Ako informujú, málokto tuší, že aj v zastavaných územiach možno na niektorých miestach sledovať na stromoch aj desiatky oddychujúcich sov.

Najpočetnejšie sovy, ktoré sú pozorovateľné v tomto období sú myšiarky ušaté. „Na hlave jej výrazne odstávajú pierka, ktoré pripomínajú uši. Dokonca, mnoho ľudí si myslí, že to uši skutočne sú. Svojim sfarbením pripomína kôru stromu, preto myšiarky v korunách stromov často splývajú s prostredím,“ prezradil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

Myšiarky sa od jesene do jari zdržiavajú na zimoviskách. „Najčastejšie ide o skupiny ihličnatých stromov alebo tují, ktoré rastú v okolí kostolov, škôl, na cintorínoch, v parkoch, či rodinných záhradách. Prítomnosť myšiarok nám prezradí trus a vývržky popadané pod stromami. Vývržky sú zvyšky potravy, ako kosti, srsť a perie, ktoré myšiarky nestrávili a tak ich pravidelne vyvrhujú. Keď sa zadívame do koruny stromov, môže sa nám pošťastiť, že uvidíme naraz desiatky sov. Cez deň myšiarky odpočívajú ukryté v korunách stromov a so západom slnka odlietajú loviť," vysvetlil Veselovský.

Mestá, v ktorých môžu mať obyvatelia šťastie na tieto dravce, sa nachádzajú prevažne v nížinách. "Lokality s 50 a viac sovami boli v minulosti napríklad v Trebišove, Kolárove, Nitre a Norovciach," informujú ornitológovia z Ochrany dravcov na Slovensku. Ornitológom môže pomôcť so sčítaním sov verejnosť do polovice februára, pričom treba kontaktovať Ochranu dravcov na Slovensku.