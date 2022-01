Zuzana s dcérou Simonou trpia aj po prekonaní covidu: Jedlo nám páchne ako spálená guma!

Nikto im nedokáže pomôcť?! Zuzana (42) spolu s dcérou Simonkou (14) prekonali ochorenie COVID-19 ešte v októbri minulého roka.

Najprv sa nič neobvyklé nedialo, no v januári sa situácia otočila. Zmenil sa im čuch, nemôžu jesť mäso, šunku ani vajcia, lebo im smrdia a chutia ako spálená guma. Mama s dcérou zostali na bode mrazu, keďže lekári, ktorých oslovili, im tvrdia, že o takom niečom nepočuli. Pritom ide o jeden z mnohých postcovidových sydrómov - parosmiu, ktorá sa prejavuje ako skreslený čuchový vnem.

Zuzana (42) sa nakazila covidom vlani v októbri. „Mala som celkom ľahký priebeh, jeden deň mi vyskočila horúčka a boleli ma kosti a svaly. Potom to odo mňa chytila Simonka a nakoniec sme prišli asi na týždeň o chuť aj čuch, ale všetko sa dalo do normálu,“ približuje priebeh ochorenia Zuzana. Keď naň pomaly už zabúdali, Simonka začala mať zvláštne príznaky.

„Nechcela jesť mäso, že má odpornú chuť a nevedela to vysvetliť. Trápi sa už deviaty týždeň. Mne sa to prejavilo neskôr, začalo sa to mäsom, potom vajíčkami. Najprv to bola hnilobná chuť a neskôr chuť spálenej gumy a tá pri týchto potravinách pretrváva,“ opisuje nešťastná mama, ktorá našla ľudí s podobnými problémami na internete v globálnej podpornej skupine Parosmia Covid.

Bezradný lekár

Od svojho všeobecného lekára odišla Zuzana s tým, že s takým niečím sa ešte nestretol. „Ľuďom, s ktorými si píšem, a ktorí majú podobný problém, lekári buď neveria ako mne, alebo to podľa nich chce čas. Niektorí ľudia to majú už pol roka až rok a môžem povedať, že je to naozaj hrozné. Zoznam potravín, ktoré ako-tak chutia, sa postupne zužuje,“ povzdychla si nešťastná žena.

Podľa nej lekári, ktorí sa s parosmiou stretli, radia jesť práve tie potraviny, na ktoré reagujete zmenou čuchového a chuťového vnemu. „Písala som aj na ministerstvo zdravotníctva. Odpísali, že sú to príznaky po covide a vedci to ešte len skúmajú. Ja by som bola rada, keby si lekári zistili čosi o parosmii a neodbíjali nás s tým, že si vymýšľame,“ uzatvára Zuzana a dúfa, že jej a dcérin stav sa čoskoro zlepší.

Parosmia spôsobuje iné vnímanie pachov

- Niektorí ľudia majú po covide skúsenosť s parosmiou.

- Je to jeden z mnohých potenciálnych symptómov po covide na dlhé trate.

- Globálne štúdie hovoria, že parosmiou trpí až 70 % pacientov pod 30 rokov a 73,5 % dievčat.

- Covid poškodzuje receptory, nervy spojené s čuchom.

- Časom sa poškodenie napráva, ale môže spôsobiť narušenie vnímania pachov.