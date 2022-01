Marek chce vystavať nový štadión pre malých hokejistov v Košiciach: Príde o dotáciu kvôli prieťahom s projektom?

Podarí sa na košickom Sídlisku KVP postaviť ďalšiu hokejovú arénu?

Mladých hráčov, ktorí by ju dostatočne vyťažili, je dosť - viac ako tristo. Tí sa už v Aréne Sršňov začínajú tlačiť. Iniciatívu prevzal súkromný majiteľ, ktorý supluje úlohu štátu, mesta a mestskej časti Košického vládneho programu časti (KVP) a hoci získal významnú štátnu dotáciu 306-tisíc eur, hrozí, že peniaze prepadnú a deti nebudú mať kde hrať...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Majiteľ Arény Sršňov a predseda mládežníckeho klubu HK Sršne Košice Marek Mergleský povedal, že majú 300 detí vo veku od 4 do 11 rokov. „Na susednej ZŠ Drábova sú športové triedy mladších žiakov. Keď prídu aj siedmaci a ôsmaci, hrozí nedostatok ľadovej plochy. Výstavba novej haly aj s kapacitou hľadiska pre 2 500 divákov má slúžiť na dlhodobú prípravu a výhľadovo počítame aj s mužmi, aby sme si na seba aspoň čiastočne zarobili,“ uviedol Mergleský, ktorému sa podarilo z Fondu na podporu športu získať dotáciu 306-tisíc na výstavbu ďalšej haly. Má to však háčik - do konca roka treba začať stavať.

„Ťaží a prekvapuje ma prístup mestskej časti a Útvaru hlavného architekta (ÚHA). Štúdiu som pred vyše rokom predložil mestskej časti KVP, ktorá po 5 mesiacoch súhlasila s podmienkou postavenia podzemného parkoviska pod halou a ďalších vonkajších s kapacitou až 300 áut. Podľa prepočtov by stačilo len 75, no kde je transparentnosť, nech posúdi verejnosť. Mesto po dostavbe futbalovej arény s kapacitou až 12 658 divákov má parkoviská iba pre 375 áut. Prečo rovnaké podmienky ako mesto nemôže mať aj súkromník? Náklady na výstavbu druhej haly s podzemným parkoviskom totiž narastú o viac ako 800-tisíc,“ rozhorčil sa.

Starosta má iný pohľad

Projekt je už pol roka zamrazený na ÚHA. „Podľa nového architekta je lokalita vedľa štvorprúdovej cesty na okrajovej časti KVP nevhodná pre štadión s kapacitou 2 500 divákov a máme si urobiť dopravný prieskum. Načo je na ÚHA oddelenie dopravy, keď nemá zmapované cesty na KVP? Ja ho mám suplovať? Vraj si máme hľadať inú vhodnú plochu. Hrozí, že keď sa do mesiaca nedohodneme, dotácia prepadne.

Bola by to škoda,“ dodal Mergleský. Mesto sa však bráni.

„Hľadáme najlepšie spoločné riešenie. Spomínaný investičný zámer mesto nezamietlo, len ho podmienilo zmenou územného plánu. Sídlisko patrí k najhustejšie osídleným a už teraz je problém s parkovaním,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Fabián. Reagoval aj starosta mestskej časti KVP Ladislav Lörinc: „Prvá štúdia bola miestnemu úradu doručená v decembri 2020 s tým, že na základe stanoviska ÚHA bude autorom ešte upravená. Investorovi sme 31. mája 2021 odoslali stanovisko, v ktorom neboli výrazné pripomienky k štúdii. Pripomienky mal k prvej štúdii. Nerozumiem preto informáciám zo strany investora, lebo stanovisko mestskej časti v zmysle stavebného zákona nie je záväzné pre rozhodovanie stavebných úradov. Tvrdenie, že mestská časť bráni investorovi vo výstavbe, sa teda nezakladá na pravde.“