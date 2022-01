Ani jedna z najkrajších žien Slovenska si neodpustila kozmetický zákrok: Pozrite sa, čo si dala krásna misska urobiť!

Ajni ženy, ktoré sú otitulované ako najkrajšie ženy Slovenska, sa nevyhýbajú úpravám svojho zovňajška. S jednou takou sa pochválila aj 2. vicemiss Slovensko roku 2020 Kristína Víglaská.

Väčšina ľudí si myslí, že ženy, ktoré sa zúčastnia a dokonca vyhrajú súťaž krásy, musia byť so sebou spokojné na 100 percent. Veľakrát to tak ale nemusí byť a aj modelky a missky si na sebe nájdu niečo, čo nespĺňa ich vlastné predstavy dokonalosti.

Úprava pier je už v súčasnosti jednou z najbežnejších kozmetických zákrokov a vie urobiť naozaj divy. Ak je vykonaná opatrne a odborne, výsledkom sú veľmi vkusné šťavnaté pery. Napriek tomu, že 2. vicemiss Slovensko 2020 Kristína Víglaská mala plné a výrazné pery aj bez úprav, predsalen sa rozhodla si ich ešte o kúsok pozmeniť.

S výsledkom sa pochválila na svojom instagrame. Kristína prezradila, že zvolila hydratáciu a jemné zvýraznenie kontúr pier. "Je to dokonalé a už konečne nebudem mať problém so suchými perami. Samozrejme, pery ešte odpuchnú, takže si to neskôr ani nevšimnete," zhodnotila misska.