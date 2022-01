Obyvatelia Galanty sa tešia: Kvôli aquaparku nemusia vrátiť 4 milióny!

Dobrá správa pre mesto Galanta! Nebude musieť vrátiť eurofondy, ktoré čerpalo na výstavbu termálneho kúpaliska. Aquapark Galandia sa preslávil tým, že musel zatvoriť svoje brány pre zlú statiku.

Termálne kúpalisko Galandia bolo v prevádzke od leta 2007, v decembri 2015 ho pre problémy so statikou objektu zatvorili. Mesto Galanta sa v pôvodnej zmluve o nenávratnom finančnom príspevku zaviazalo zabezpečiť jeho prevádzku počas obdobia najmenej 15 rokov.

Ušetria až štyri milióny eur! Galandia postavená v roku 2007 bola 6 rokov zatvorená. Problémy objavilo nové vedenie mesta po 8 rokoch prevádzky. "Strecha z hrdzavej železnej konštrukcie musela ísť preč, najviac ma šokovalo, že nosný stĺp bol dutý, bol hrdzavý a nebol osadený v betónových základoch, ale na štrkovom lôžku, bolo to neuveriteľné," vysvetľuje primátor mesta Peter Paška.

Mesto sa zaviazalo, že 15 rokov udrží celú Galandiu. Ak nie, muselo by vrátiť 4 milióny eur. "Ešte v decembri prebehlo úspešné kolaudačné konanie. Sme hotoví, termálne kúpalisko je pripravené na zákazníkov," vysteľuje Paška s tým, že žiaľ otvoriť teraz nemôžu nie kvôli prácam, ale kvôli koronavírusu. "Problém nám robia covidové opatrenia, ktoré momentálne neumožňujú, aby sme boli otvorení," hovorí primátor s tým, že museli vybaviť dodatok k zmulve, aby im nehrozilo vrátenie eurofondov.

V dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uvádza, že obdobie prerušenia prevádzky sa nebude započítavať do pôvodne dohodnutého obdobia 15 rokov. To bude platiť v prípade, ak termálne kúpalisko bude opäť otvorené do 30. júna 2022. Galanta mala pôvodne s ministerstvom hospodárstva dohodnutý termín otvorenia kúpaliska po rekonštrukcii do konca roka 2019. Neskôr sa obe strany dohodli na predĺžení termínu do konca roku 2021, aktuálne ho posunuli o pol roka.