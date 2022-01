Bratislavské samosprávy sa vzbúrili proti kontroverznému návrhu: Kvôli zákazu parkovania na chodníkoch by prišli o tisícky miest!

Šibeničný termín im robí veľké problémy! Nový zákon, ktorý mal od 1. marca 2022 zakázať parkovanie na chodníkoch, možno nakoniec do platnosti nevstúpi. Po tom, čo sa ozvali mnohé bratislavské mestské časti, že nemajú šancu zákon uviesť do praxe v tak krátkom čase, sa Ministerstvo vnútra rozhodlo so zmenami ešte počkať. Niektorí poslanci zároveň priznali, že zákon schválili omylom.

Problém so zákazom parkovania na chodníkoch majú najmä bratislavské mestské časti s hustou panelákovou výstavbou. Práve tu sú mnohí vodiči odkázaní byť časťou vozidla na chodníku. Takýto spôsob parkovania by bol po novom možný len tam, kde to umožní dopravná značka. „Vyžaduje si to aspoň dvojročné prechodné obdobie. Zmena by zasiahla veľkú časť obyvateľov našej mestskej časti, nielen vo vnútroblokoch pri panelákoch, ale aj v častiach, kde sú prevažne rodinné domy,“ povedala hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

Podobné výhrady prichádzajú aj z Dúbravky. Problematická je podľa hovorkyne Lucie Martiniakovej krátka časová lehota na prípravu, o to viac v čase zimy, keď je vyznačovanie dopravných značení aj pre počasie komplikované. Podľa hovorkyne Petržalky Márie Haláškovej je takáto zmena potrebná a významne by zlepšila dopravnú situáciu. „Termín je pre Petržalku, ako aj všetky iné samosprávy, ktoré riešia problémy s parkovaním doslova šibeničný a za taký krátky čas jednoducho nestihneme pre vozidlá parkujúce na chodníkoch vymyslieť vhodné riešenie,“ povedala Halášková.

Prechodný termín do roku 2024

Po kritike mestských častí sa ozvali aj niektorí poslanci Národnej rady. Tvrdia, že zmenu zaviedli "omylom" ako pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorý okrem iného zaviedol povinný odstup pri predbiehaní cyklistov. „Nikto nás o tom neupovedomil. Podobnú zmenu sme pri tom už predtým odmietli,“ povedal poslanec Peter Cmorej (SaS) pre RTVS. Vyzerá to tak, že prosby samospráv budú nakoniec vyslyšané. V hre sú odklad aj úplné zrušenie zákazu. „Do NR SR bol predložený poslanecký návrh zákona, ktorý umožňuje parkovanie na chodníku do 31. 3. 2024 za podmienok, ktoré platia do 28. 2. 2022,“ prezradil pre Nový Čas tlačový odbor Ministerstva vnútra. O zmene zákona by sa malo rokovať vo februári.

O koľko parkovacích miest by mestské časti prišli?

Petržalka- 1700

Ružinov- 3000

Rača- 90

Dúbravka- 500

Podunajské Biskupice- 150

Vajnory: 1250