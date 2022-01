Prehovoril Denis, ktorý bol svedkom napadnutia samičky daniela: Zarážajúce slová o krvavom incidente!

Kruté divadlo má dohru! Novému Času sa podarilo skontaktovať s Denisom (29), ktorý natočil sobotňajší brutálny útok nemeckého ovčiaka na gravídnu samicu daniela škvrnitého. Porozprával, ako sa celá smutná udalosť odohrala. Vysvetlil, prečo nezakročil a ako sa správala majiteľka psa Gabriela.

Denis išiel v sobotu popoludní z prechádzky a cestu si skrátil krížom cez les. Jeho pozornosť zaujal pes naháňajúci samicu daniela. „Rýchlo som vytiahol mobil a natočil prvé video. Videl som aj to, že ma zbadal, ale nezaútočil. Potom sa rozbehol na ďalšie dva daniely,“ hovorí Denis s tým, že majiteľka psa bola približne 150 metrov od neho a trochu na ovčiaka kričala.

„Išiel som za ňou. Ani nechcela ísť k tej úbohej danielke. Nezaujímalo ju, čo sa stalo. Keby som aj ja skočil do toho psa, tak možno tam ešte teraz ležím,“ vysvetľuje situáciu svedok, ktorý po konfrontácii s majiteľkou, keď svojho psa Hunca držala na obojku, začal natáčať druhé video, v ktorom zvečnil zranené zviera.

„Opýtal som sa, či je to normálne, že jej tam behá pes a trhá zver a či ju môžem odfotiť. Ona nebola proti,“ opisuje Denis (29). Hneď kontaktoval kamaráta, ktorý mal kontakty na poľovníkov. „Práve kamarát to dal na facebook a úradne vybavoval všetko ohľadom danielky. Tú pani už čakal dole pri Rozálke, keďže som mu volal,“ uzatvára Denis. Gabriela má na to vlastný pohľad.

„Celé ma to mrzí. Myslím, že je to mediálna poprava. Náš pes cíti, keď sa niečo deje a keď je niečo zle. To znamená, že niečo bolo odhalené, a to už musia riešiť kompetentní,“ snaží sa vysvetliť majiteľka. Zároveň sa vyjadrila aj k Denisovi. „Vyskočil na mňa z húštiny, najprv ma odfotil a nechápem, ako mohol točiť to video. Ja som ho nepoznala. Prečo bol na mňa pripravený, neviem,“ uzatvára majiteľka.