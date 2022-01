Majiteľka ovčiaka, ktorý usmrtil samicu daniela, účinkovala v jojkárskej šou: Ako to bolo s útokom môjho psa!

Prehovorila majiteľka! Na sociálnych sieťach od soboty kolujú videá, na ktorých pes napadol bezbrannú gravidnú samicu daniela škvrnitého.

Nemecký ovčiak patrí Gabriele z Modry, ktorá v minulosti účinkovala v jojkárskom televíznom programe Bez servítky. OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok (OZ POZP) tohto psa už pritom v minulosti riešilo. Vtedy upozornilo na to, že mal bývať v kufri auta. Gabriela vraví, že to, čo sa stalo, ju mrzí. Vec už riešia aj muži zákona.

Nemeckého ovčiaka Hunca riešili v OZ POZP už v decembri 2020, keď dostali hlásenie, že má byť zatvorený v aute. „Vtedy sme nemohli nič robiť. Na druhý deň si majiteľka vybavila voliéru a všetky doklady mala v poriadku. Teraz cez víkend to určite bola vina majiteľky, keď ho pustila a psík ju nepočúval,“ vraví Mariana Kmiťová z OZ POZP.

Nový Čas sa bol pozrieť priamo do Modry, kde má Hunco voliéru za jednou z bytoviek. „Hunco je zlatíčko, hrá sa s deťmi a nikdy na nikoho nezaútočil. V kuse však bol zatvorený v kufri auta alebo behal po dvore, dokonca sa o neho starali druhí a majiteľka ich potom napadla, že jej ho ukradli. Bola tu aj polícia a viacerí sme za to, aby ho majiteľke zobrali,“ prezradil jeden zo susedov.

Prečo je vo voliére

Nový Čas sa osobne stretol aj s majiteľkou zvieraťa Gabrielou. „Hunco má všetky doklady, doniesli sme ho pred šiestimi rokmi z východu a má aj základný výcvik. Pes bol v kufri, čo je jeho druhý domov len v období, keď som si ho potrebovala umiestniť do voliéry a na ňu mám povolenie. Bývame v bytovom dome, preto je to takto vyriešené,“ bránila sa Gabriela. Čo sa týka víkendovej udalosti, má na to vlastný pohľad.

„Celé ma to mrzí, aj za danielku, aj za nášho psa. Myslím, že je to mediálna poprava. Náš pes cíti, keď sa niečo deje a keď je niečo zle. To znamená, že niečo bolo odhalené, a to už musia riešiť kompetentní,“ snaží sa vysvetliť Gabriela. Zároveň sa vyjadrila aj k človeku, ktorý video zverejnil. „Vyskočil na mňa z húštiny, najprv ma odfotil a nechápem, ako mohol točiť to video. Ja som ho nepoznala. Prečo bol na mňa pripravený, neviem,“ uzatvára majiteľka. Podľa policajného hovorcu Michala Szeiffa sa pezinskí muži zákona už týmto prípadom zaoberajú.

„V sobotu sme prijali oznámenie o udalosti, ku ktorej došlo v popoludňajších hodinách vo vinohradoch nad Rozálkou. Voľne pohybujúci sa nemecký ovčiak tam napadol vysokú zver, pričom na následky tohto útoku zviera zraneniam na mieste podľahlo. Vecou sa súčasne zaoberajú aj policajti Mestskej polície v Pezinku. V súčasnosti je evidovaná ako priestupok podľa ustanovení zákona, ktorým sa upravujú podmienky držania psov,“ podotkol Szeiff.

Pes, ktorý nechodí von, je ako odistený granát

Ján Hacker, predseda poľovníckeho združenia Podkarpatské pole

- Ak niekto hovorí, že samička daniela škvrnitého bola už predtým zranená, tak to nie je pravda. Bola to zdravá, tehotná samica. Keďže sme prímestský revír, chodí sem veľa psičkárov. Zver je v týchto spodných častiach lesa premnožená, preto sa stretávame s podobnými prípadmi častejšie.

Zákon však hovorí jasne - psa musíte mať v lese na vôdzke a mal by mať náhubok. Ak by to tak bolo, určite by nezaútočil v takej intenzite. Keď je pes neovládateľný, nemôže byť v lese pustený voľne. Každý jeden pes, ktorý je za bránou a nechodí von, je potom ako odistený granát. Momentálne sme v kontakte s políciou, celý prípad riešime.