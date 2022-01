Zážitok na celý život! Tomáš so Simonou nestihli dobehnúť do pôrodnice: Odrodil manželku v mraze pred nemocnicou

Manželku odrodil sám rovno pred nemocnicou. Vyštudovaný ekonóm Tomáš (38) z Liptovského Mikuláša sa zachoval ako skutočný hrdina. Jeho žena Simona (33) už totiž nedokázala prejsť pár metrov do pôrodnice, no on nestratil chladnú hlavu a pomohol jej priviesť na svet dcérku Simonku priamo na ceste pri mínusovej teplote.

Všetko dobre dopadlo a mamička aj s bábätkom, ktoré dostalo v nemocnici prezývku otužilec Wim Hof, sú v poriadku. Manželia Tomáš a Simona s dcérkou Jankou (2) sa už veľmi tešili na svoj druhý prírastok do rodiny - Simonku, ktorá sa mala narodiť minulý štvrtok. Napokon sa však dievčatko začalo pýtať na svet v pondelok o jednej ráno.

„Žena ma zobudila s tým, že má bolesti a kontrakcie. Svokra prišla strážiť staršiu dcérku a my sme do polhodiny vyrazili,“ objasňuje otecko. Pred nemocnicou boli do piatich minút. Stačilo prejsť 50 metrov a boli by na urgentnom príjme, to však už Simona nedokázala. Začala rodiť priamo na ceste pri teplote -6 °C. „Mala silné sťahy a povedala, že už rodí. Pomohol som jej ľahnúť si na zem a vtom som videl už polovicu hlavičky nášho dieťatka,“ prezrádza Tomáš, ktorý sa zachoval veľmi duchaprítomne a nespanikáril.

Prezývka od sestier

„Vôbec mi nebolo všetko jedno, no musel som rýchlo reagovať. Konal som intuitívne. Manželka znova potlačila a Simonka bola vonku. Začala plakať, tak som vedel, že je v poriadku. Položil som ju na ženino brucho, zakryl ich svojou bundou a utekal s krikom na vrátnicu a urgent,“ opisuje dramatické chvíle dvojnásobný otecko. Následne prišiel ošetrovateľ s nosidlami, na ktoré naložili mamičku už aj s novorodencom a previezli ju do pôrodnice.

„Všetci boli v šoku. Väčšinou tam chodia ešte tehotné ženy a nie až tesne po pôrode. Obidve ošetrili, skontrolovali a našťastie boli v poriadku. Ušetrili sme robotu pôrodným sestrám, lebo som si to odrodil ja,“ povie s úsmevom a nadsádzkou šťastný Tomáš s tým, že malá Simonka dostala v nemocnici od zdravotných sestier prezývku otužilec Wim Hof podľa najväčšieho a najznámejšieho otužilca na svete. Statočný otecko si vo štvrtok vyzdvihol svoje dve princezné z pôrodnice a spoločne aj s dcérkou Jankou sa tešia, že po obrovskej dráme všetko dobre dopadlo.

Martina Remencová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja

- Na základe vyjadrenia Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš rodička spolu s manželom vošli do areálu, avšak k nesprávnemu vchodu, ktorý je v nočných hodinách z bezpečnostných dôvodov a pandemických opatrení uzavretý. Informátor ich aktívne navádzal na miesto pre urgentný príjem, súčasne privolal zdravotnícky personál. Keďže išlo už o rozbehnutú pôrodnú činnosť, došlo priamo pred vstupom k pôrodu. Počas tej doby prišiel privolaný zdravotnícky personál, ktorý prevzal rodičku do svojej starostlivosti. Dieťatko aj mamička sú v poriadku. Takáto situácia sa stala v nemocnici prvýkrát. Nemocnica z dôvodu prevencie podobných prípadov zvýraznila označenia na iných vstupoch, avšak novovybudovaný urgentný príjem je veľmi dobre situovaný pri vstupe do nemocnice a rovnako tak aj svetelne zvýraznený.