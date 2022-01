Bolestivá spoveď poslankyne Marcinkovej šokuje: Drsná šikana v známom tábore!

Po udalostiach v Miloslavove sa téma šikany dostala do popredia a začali sa ňou zaoberať nielen celebrity ale aj poslanci. Na povrch vychádzajú aj bolestivé zážitky známych osobností.

K prípadu šikany 11-ročného dievčaťa v Miloslavove, kde ju v areáli starého družstva mali opiť, zbiť a vyzliecť tínedžeri, sa vyjadrili mnohé známe osobnosti. Viaceré z nich odkryli aj veľmi nepríjemné zážitky z minulosti. K prípadu napísala svoj príspevok aj poslankyňa Vladimíra Marcinková.

"Aj ja som včera videla hrozivý príbeh 11-ročného dievčaťa, ktoré sa stalo obeťou šikany a týrania. Bol to bolestivý pohľad. Celý deň na ňu myslím, ale dlho som zvažovala, čo k tomu povedať a či ešte niečo treba. A treba, zistila som. Popravde, najradšej by som ju objala, povzbudila, lebo najbližšie dni, týždne a aj roky, môžu byť veľmi ťažké," napísala začiatkom januára.

"Šikana má rôzne podoby a jedno spoločné - bolesť a stratu sebadôvery. Aj ja som ju zažila. V detskom tábore. Chachaland. Známe však? Bola som na izbe s dvoma dievčatami. Začali urážkami, posmeškami, a skončilo to opľúvaním, kopaním, zamknutím na izbe a nocovaním na záchodoch. Otec jednej z dievčat, bol vedúci v tábore. Bála som sa, že keď poviem, že to ona, bolo by ešte horšie a tak som čušala, trpela. Nakoniec ma iný vedúci po pár dňoch našiel na záchodoch, uplakanú, vystresovanú, vypočul ma a pustil domov," šokuje poslankyňa.

Neslávne známy tábor Chachaland sa dostal do povedomia v roku 2019, kedy sa prevalil sexuálny škandál z minulosti. Známy režisér, zamestnanec RTVS a prevádzkovateľ detského tábora Chachaland Roman Paulíny (57) mal udržiavať vzťah a dokonca sexuálne zneužívať mladistvú účastníčku tábora.

Marcinková pokračuje o šikane, ktorú zažila, ďalej: "Zdieľanie tejto skúsenosti mi nie je príjemné. Je to intímna a bolestivá spomienka z detstva. Áno, mohla by som vám tu predstierať dokonalý život. Ale taký neexistuje. Možno, že si toto prečíta nejaká ďalšia obeť šikany. Chcem, aby vedela, že to bolí, bude bolieť, ale aj napriek tomuto zážitku prídu do života úžasné veci a dobrí ľudia. Život má zmysel a bude ešte krásny."