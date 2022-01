Ľudí pobúril úryvok zo slovenskej knihy rozprávok: Šokujúce slová o fackaní lajdákov kvôli covidu!

Na internete sa zdieľa úryvok, ktorý by mal pochádzať z knihy od učiteľky zo základnej školy z Martina. Tá knihu napísala počas karantény spôsobenej covidom. Viacerých však pobúril jeden úryvok, ktorý vyzýva k násiliu.

Učiteľka zo základnej školy v Martine je autorkou knihy Rozprávky na želanie. Ako uvádza sama autorka pri knihe, "Tieto rozprávočky vznikali v čase karantény, kedy aj u nás na Slovensku pozatvárali školy. Pracujem v školskom klube detí, a keďže som nechcela zostať bez styku s deťmi, rozhodla som sa písať rozprávky na želanie. Deti mi napísali tému, o čom by chceli rozprávku, ja som ju napísala, narozprávala a poslala. Niektoré deti ju počúvali na dobrú noc, niektoré na dobrý deň. Knihu venujem všetkým deťom ako spomienku na náročné dva mesiace, ktoré sme prežívali doma, a predsa spolu."

Z tejto knihy by mal pochádzať aj úryvok, ktorý vyzýva deti k násiliu. Rozprávka sa volá "Ako ľudia porazili bacily" a hovorí o korona víruse, ktorý sa šíri po celom svete. Šokujúce sú však nasledujúce vety: "Hlavne my ľudia rozumní sa bojíme. Ostatní hlupáci - korunní sedliaci - sa neboja a zamorujú naše územie. Ako sa k nim postaviť čelom? Veď nakazia aj nás! Ale my im prejdeme cez rozum! Odchytáme všetkých lajdákov, pritlačíme ich k múru a slušne, fackami v prievane, tú ich hlúposť z hlavy vybijeme!"

Úryvok, ktorý pobúril najmä kvôli nedávnym udalostiam v Miloslave, ľudia masovo šíria na sociálnych sieťach. Pýtajú sa, či je vhodné takýmto spôsobom upozorňovať deti na nebezpečenstvo koronavírusu. Mnohí si myslia, že v deťoch tieto slová môžu podporiť agresivitu.