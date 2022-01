Nezvyčajná aktivita stredoškolákov: Študenti z hotelovej školy v Lučenci budú so psíkom pomáhať seniorom!

Koncom minulého roka odštartovala Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD) v Lučenci v rámci študijného programu agropodnikanie - kynológia projekt zameraný na ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Canisterapiou budú pomáhať klientom domova sociálnych služieb (DSS) i deťom v komunitnom centre. TASR o tom za SOŠ HSaD informovala Irena Barányiová. Medzi prvými aktivitami projektu bol výber vhodného psa na canisterapiu a jeho zadováženie. Súčasťou SOŠ HSaD sa tak stal hladkosrstý retríver Anakin, na ktorého výcviku a socializácii sa už podieľajú i študenti.

"V blízkej dobe plánujeme aktivity zamerané na workshopy a semináre pre študentov aj pedagógov. Po absolvovaní týchto aktivít bude prebiehať minimálne raz do týždňa realizácia aktivít v teréne pre cieľovú skupinu DSS a pre klientov Komunitného centra v Lučenci," priblížila Barányiová.

Hlavnou myšlienkou projektu je prostredníctvom canisterapie zlepšiť kvalitu života seniorov i zdravotne znevýhodnených detí v komunitnom centre. "Zlepšením života klientov by sa mala zaistiť ich lepšia inklúzia do reálneho života, či zlepšiť ich mentálny, ale aj fyzický stav napríklad radosťou z pravidelnej návštevy so psíkmi, prechádzkou, chuťou vykonávať nejakú činnosť," vysvetlila Barányiová.

Odbor agropodnikanie – kynológia vznikol na SOŠ HSaD v školskom roku 2015/2016, za uplynulé roky pedagógovia spolu so študentmi realizovali už niekoľko projektov zameraných na canisterapiu. "Záujem o tento odbor je veľmi veľký. Každý rok máme aj 50 prihlášok, prijať môžeme len osem študentov," prezradila Barányiová s tým, že na škole študujú študenti z celého Slovenska.