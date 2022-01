Vo Svidníku zrekonštruovali knižnicu za 66-tisíc: Dôvodom nebol len nový dizajn!

Podduklianska knižnica vo Svidníku vynovila v uplynulých dňoch svoj interiér za 66.000 eur. Výmena sa týkala najmä regálov na knihy, ale tiež centrálneho pultu a podlahy.

Na práce dostala knižnica finančnú podporu aj z Fondu na podporu umenia a Prešovského samosprávneho kraja, ako jej zriaďovateľa. "Regály boli už v takom stave, že bola nutná ich výmena z dôvodu bezpečnosti, ale, samozrejme, aj z dôvodu dizajnu. Niektoré z nich boli z roku 1976," uviedol pre TASR riaditeľ knižnice Kamil Beňko.

Išlo o prvú etapu rekonštrukcie, ktorá sa týkala oddelenia pre dospelých. Knižnica má do budúcnosti naplánovanú aj druhú etapu, ktorá by sa mala týkať oddelenia pre deti. Náklady odhaduje na približne 60.000 eur. "Druhá etapa by sa mala realizovať v budúcom alebo v ďalšom roku, keď budeme úspešní s nejakým projektom," doplnil Beňko.