Modelku Štefkovú po pôrode čaká svadba: Šokujúce slová modelky! Takto si svojho budúceho muža sama vyveštila

Nie je to ani mesiac, čo sa kráska Soňa Štefková stala mamou dcérky Lily, a už môže pripravovať svadbu.

Jej priateľ Erik Schwarz pokľakol a modelku požiadal, aby sa stala jeho ženou. Prvýkrát si jej srdce získal, keď sa začali spolu stretávať a pustil jej obľúbenú pesničku Fix You od Coldplay. Druhýkrát jej srdce zastalo pred pár dňami: „Bolo to asi najjasnejšie ÁNO v mojom živote. Bolo to čarovné! Vlastne možno ešte čarovnejšie než s tým dokonalým mejkapom a šatami, lebo som cítila, že si si ma vybral presne takú, aká som, a prijímaš ma vo všetkých mojich podobách,“ napísala dojatá Soňa.

"Bolo to už dávno (občas sa zdá, že snáď v minulom živote), keď som bola v Indii a bolo mi ťažko na duši. Život ma vtedy celkom skúšal, alebo som si to aspoň myslela, a ja som si v jednom momente, počas nepríjemného splínu pustila Fix You od Coldplay. Tie slová ma hriali na duši. Pozrela som sa na svoje spolubývajúce a úplne vážne som povedala: až mi raz túto pesničku niekto len tak pustí alebo zaspieva, vezmem si ho za muža.

Trvalo to 9 rokov. Vlastne sme ešte len začínali randiť s Erikom, keď som mu povedala, nech mi pustí nejakú pesničku. A on pustil Fix You. Na moment mi zastalo srdce. ´To je on!´ Splašene vo mne bilo. Od toho momentu bola Fix You naša pesnička, ktorá nám hrala každý večer pred spaním, myslím, že aj moja dcéra v brušku ju už poznala naspamäť," prezradila o svojej intuícii modelka.