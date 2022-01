Odvážna Belgičanka Zara oblieta planétu na našom lietadle: Slovenské pristátie na ceste okolo sveta!

Odvaha a šikovnosť jej rozhodne nechýbajú. Na slovenskom lietadle Shark zo Senice v sobotu pristála Belgičanka Zara Rutheford (19) práve na domovskom letisku jej okrídleného tátoša!

Mladá dievčina má ambíciu stať sa najmladšou pilotkou, ktorá obletí svet. Má už k tomu celkom blízko, jej let sa začal 18. augusta a zostáva už len niekoľko krajín. Koľko toho stihla a čo ju ešte čaká?

Na svojej leteckej púti testuje Zara (19) nielen svoje schopnosti, ale aj ultraľahkého lietadla zo Senice. Museli spolu odolať horúčavám plus 35 stupňov nad púšťami USA, ale aj mrazivým -35 °C nad Sibírou. Talentovaná dievčina pochádza z rodiny, kde lietajú všetci, preto jej voľba nebola pre nikoho prekvapením. Prekvapila však voľba slovenského stroja.

„Kontaktovali ma s otázkou, či idem do projektu, kde otec chce pre dcéru lietadlo, s ktorým obletí svet. Jasné, že som povedal, že idem do toho. Stretli sme sa s otcom dievčaťa a na všetkom sme sa dohodli takmer okamžite,“ prezradil Vladimír Pekár zo Shark.Aero, ktorý jej odporučil ich model UL, ktorý má dlhý dolet.

Komplikácie počas cesty

Stroj je celokompozitový a vyrobený priamo v Senici. „Štandardne výroba lietadla trvá tak pol roka. No teraz sme sa poponáhľali a za dva mesiace sme pre ňu to lietadlo pripravili,“ doplnil s tým, že verí v Zarin zápis do Guinnessovej knihy rekordov, pri ktorom by figurovalo aj meno tejto slovenskej spoločnosti. Tento zápis je aj tínedžerkinou najväčšou métou. Cestu však sprevádzali aj komplikácie a tak musela niektoré krajiny vynechať.

Až mesiac musela čakať na Aljaške, aby mohla preletieť cez Beringovu úžinu do Ruska. A tam zase ďalší mesiac, kým sa dostala cez Sibír do chladného Vladivostoku. Nový rok oslávila Zara v Indii, v Dubaji nevynechala ani konferenciu na výstave EXPO a navštívila aj slovenský pavilón. Nasledujúca zastávka po Senici bola v Prahe a ďalej smerovala do Nemecka, potom by už mal nasledovať finiš domov do Belgicka.

Jej cieľom je viac pritiahnuť ženy nielen k letectvu, ale aj k technike a matematike. Navštívila už viac ako 20 krajín a pristála na 40 letiskách z 52 plánovaných. Dievčina, ktorá netajila radosť z opätovnej návštevy Slovenska, sa už teší na svoju rodinu a priateľov. Dala by sa však na podobnú cestu znova? „Nie, už to neurobím, bolo to ťažké,“ vyhlásila Zara pre TV JOJ.

Shark UL

Motor: 912 rotax

Výkon: 100 koní

Nádrž: 150 litrov

Dolet: 2 000 km

Letová rýchlosť: až 300 km/h

Letová hladina: do 3 000 m

