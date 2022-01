Advokát Andrejky napadnutej v Miloslavove Marek Para prehovoril: Čo ma na prípade najviac šokovalo?

Krvavý prípad z Miloslavova otriasol celým Slovenskom. Len 11-ročná Andrejka mala byť bitá a vyzliekaná tínedžermi, ktorí si tento zvrhlý čin nakrúcali na video. Na stranu rodiny poškodenej sa postavil advokát Marek Para, ktorý Novému Času poskytol rozhovor.

Prečo ste sa rozhodli ponúknuť zadarmo služby rodine napadnutej?

Jeden z dôvodov je význam tej kauzy a druhým dôvodom je, že každý sa snaží v rámci svojich možností pomôcť, participovať. Takže pokiaľ som bol oslovený a pokiaľ rodina prejavila záujem, aby som práve ja poskytoval tie právne služby, tak mi prišlo prirodzené, že nebudem za to honorovaný a to aj z dôvodu, že podstatnú časť práce vykoná polícia a prokurátor. Moja úloha je zúčastňovať sa na tom procese a čo naviac zastať sa práv poškodenej, a to aj v rámci aplikácie práva únie, aplikácie vnútroštátnych predpisov a aplikácie netrestných noriem v rámci možných výchovných opatrení.

Čo Vás najviac šokovalo na danom prípade?

Nemôžem sa vyjadrovať k priebehu toho incidentu. Samozrejme musí byť vyhodnotený do podstaty. Prečo k nemu došlo, aká bola jeho intenzita - kto najviac participoval, za akých dôvodov, akých pohnútok, či je to nejaká trvalá porucha správania, alebo to bolo niečím vyvolané. To čo mňa istým spôsobom nemilo prekvapilo je úvodné pochybenie orgánov činných v trestnom konaní. Policajtov, ktorí boli privolaní na miesto činu a príslušníkov kriminálky z Okresného riaditeľstva policajného zboru Senec, ktoré nebolo zatiaľ zo strany ministerstva, ani policajného prezidenta podľa môjho názoru nijako komentované ani prešetrované. Je dôležité, aby pokiaľ došlo k nejakému pochybeniu - a uvidíme, aké budú jeho následky pri objasňovaní tohto skutku - aby sa už neopakovalo, aby sa príslušné autority k nemu postavili čelom a aby vyvodili aj príslušnú zodpovednosť. Podľa toho, čo som si zatiaľ mohol naštudovať v spise, tak je možné poďakovať vyšetrovateľom KRPZ v Bratislave a taktiež prokurátorom krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorí prejavujú úprimnú snahu a zároveň disponujú skutočne odbornými vedomosťami na to, aby objasnili skutkový stav a vyvodili primeranú zodpovednosť voči páchateľom.

Čo hovoríte na podozrenia, že existoval detský gang a že sa to tutlalo?

To slovo gang alebo akákoľvek skupina je používané mediálne, a to na zvýšenie určitej razancie. Ja by som bol v tomto opatrný, aby sa do úzkeho kruhu páchateľov nedostali osoby, ktoré tam nepatria. Samozrejme musí byť, či už na úrovni trestného konania, alebo na úrovni škôl zisťované, do akej miery kto participoval na trestnej činnosti. Nie na nejakom fiktívnom, alebo na nejakom mediálne označenom zoskupení ako gang. Neviem dnes povedať, či v Miloslavove je, alebo nie je nejaká skupina ľudí, ktorá by bola označovaná ako gang. To, čo momentálne sledujem, čo sa snaží KRPZ a krajská prokuratúra Bratislava objasniť je konkrétne incident, kde došlo k závažným formám násilných prejavov zo strany mladistvých.

Viac sa dočítate v sobotňajšom Novom Čase.