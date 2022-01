Nadežda zmizla bez stopy presne pred troma rokmi: Blízki sa nevzdávajú, akékoľvek informácie pomôžu!

Nadežda Ondejková záhadne zmizla pred troma rokmi. Pátranie však nebolo ukončené a blízki stále veria, že sa dostanú na nejakú stopu, ktorá im pomôže zmiznutie ich milovanej Naďky objasniť.

"Nadežda bola naposledy videná 14.01.2019 rodičmi, ktorí ju priviezli o 11.30 hod. od lekára domov do Rusoviec. Keď jej manžel prišiel o 16.00 hod. z práce už v mieste bydliska nebola. Doma nechala 3 deti - sedem ročné dvojičky a štvormesačnú dcérku. Nadežda trpela popôrodnou depresiou," znejú informácie, ktoré zverejnili blízki Nadeždy.

Napriek tomu, že sa ihneď po zmiznutí Nadeždy rozbehla pátracia akcia, nebola úspešná a mamičku troch detí sa nepodarilo nájsť ani 3 roky po jej záhadnom zmiznutí. Jej rodina však skúša šťastie znova a prosí ľudí, ak majú akékoľvek informácie, aby ich poskytli im alebo polícii na čísle 158.

Nadežda je 175 centimetrov vysoká, štíhla, má hnedé vlasy a zeleno hnedé oči. Pri zmiznutí mala na sebe zrejme čiernu prešívanú bundu po stehná, šedočierny nákrčník, modré džínsy a čierne čižmy.

Manžel Ľuboš, zažíva peklo, no 3 deti sú celým jeho životom. „Oliver a Patrik sú štvrtáci a Lujza mala v auguste 3 roky. Chlapci hrajú futbal, sú veľmi šikovní a u psychologičky boli 5-krát. Zatiaľ sú v poriadku, no hovorila, že trauma sa môže prejaviť neskôr. O mame sa rozprávame, opakujem im, že by bola na nich pyšná, pretože sú šikovní v škole aj v športe,“ povedal Novému Času starostlivý otec v novembri minulého roka.

Viacerí známi dokonca Ľubošovi radia, aby sa posunul ďalej a svoju manželku vyhlásil za mŕtvu, on však k tomu nepristúpil. „Hoci pracujem s verziou, že raz možno budem musieť ísť ďalej bez nej, je to zvláštne. Rozmýšľam, aké varianty môžu nastať. Najhoršie je, že neviem, či odišla sama, alebo ju niekde držia. Nie som taký vyrovnaný, aby som to uzavrel,“ zakončil bezradný otec rodiny.