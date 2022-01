Ak vonku uvidíte toto zviera, ihneď konajte! Postup, ako zachrániť nevinné stvorenie v zime

Nie všetky zvieratá, ktoré vidíme túlať sa v zime krajinou, potrebujú našu pomoc, ale tieto rozhodne áno. Ochranári hovoria jasne, keď uvidíte ježka v zime, určite je v núdzi.

Pri kŕmidlách pre vtáčiky to nemusí končiť. Ľudská pomoc pre zvieratá v núdzi môže vyzerať aj inak. V prvom rade treba rozlíšiť, ktoré zviera v zime našu pomoc skutočne potrebuje. Ochranári upozornili, že ak by sme v tomto období vonku uvideli ježka, určite máme konať.

"Ak v tomto období stretnete ježka, potrebuje záchranu. Nenechávajte ho tackať sa po vonku. Ak sa zobudil, veľmi pravdepodobne sa mu minuli zásoby, je hladný a smädný. Ak zaspí, neprežije to. Ježkovia nájdení teraz, potrebujú vašu pomoc v každom prípade," píšu ochranári na facebookovej stránke Záchrana chránených živočíchov.

A ako postupovať, keď už úbohého vymrznuté ho ježka nájdete? "Ježka treba zobrať do tepla, umiestniť do bezpečnej krabice, ideálna je veľká plastová hranatá nádoba na miešanie malty, alebo do klietky s úzkymi mriežkami! Musia byť úzke, aby sa neobesil. Naj podstielka sú hobliny, alebo seno. Keď sa zohreje, dajte mu misku s vodou a kvalitnejšiu mačaciu kapsičku, alebo granulky. Nie lacné granule z hypermarketu so 4%mäsa, ale aspoň strednú triedu kvality kapsičiek aj granuliek. Keď bude ježko v bezpečí, volajte najbližšiu správu ŠOP (Štátnej ochrany prírody, pozn. redakcie), záchrannú stanicu, alebo nám píšte," priblížili ochranári.

Tí nezabudli dodať aj jedno dôležité upozornenie. "Neodčervujte a neodblšujte, nie je to domáce zviera, pokiaľ nie je pre to vážny dôvod a veterinár netuší, ako na to, tak ho zabijete! Ježkovia sú veľmi citliví na chémiu."