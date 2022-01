Kauza Milanovej a Petra Tótha dvihla tlak aj slovenským umelcom: Čo odkazujú ministerke?

Je to len pár dní, čo sa na hlavu ministerky kultúry Natálie Milanovej (39) vysypalo vedro špiny.

Nový Čas sa dostal k údajným mailom, ktoré si mala Milanová (39) niekoľko rokov vymieňať s bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby Petrom Tóthom (51). Ten roky kooperoval aj s odsúdeným Mariánom Kočnerom (58), pre ktorého pred vraždou Kuciaka († 27) sledoval novinárov. Tóth mal Milanovej intenzívne pomáhať v politickej kariére, písať pre ňu blogy a radiť jej, ako sa uplatniť vo vysokej politike. Pre Nový Čas sa vyjadrili vyčerpaní umelci, ktorí trpia nariadeniami ministerstva kultúry a už nevedia, či sa majú smiať, alebo plakať.

Lezie im poriadne na nervy. Kultúrna obec je vyslovene nespokojná s pracovným výkonom ministerky kultúry Natálie Milanovej. Tá im dlhodobo odopiera možnosť, aby sa mohli venovať svojmu remeslu, z čoho sú poriadne napálení. K tomu navyše musia čeliť šokujúcim informáciám o jej osobe a zákulisných hrách, ktoré ju dostali až do kresla ministerky kultúry. V rokoch 2012 až 2016 si mala písať s Kočnerovým spolupracovníkom Petrom Tóthom.

Ten jej mal písať blogy, radiť jej, ako uspieť na politickej scéne, a kontrolovať jej kroky: „Mali by sme sa zamyslieť nad nejakou oblasťou, v rámci ktorej by si sa profilovala, Natálka, aby sme dali tvojim blogom určité smerovanie,“ píše sa v uniknutých mailoch.

Tóth komunikáciu nevyvrátil a tvrdil, že ide len o zneužívanie jeho mena, a prilial do ohňa: „Prebiehajúca kvázikauza je politickou hrou, naznačujúcou nejaký spor za koaličnými kulisami. Nie je to moja vojna, je to vojna politikov a moje meno je v nej len zneužívané ako zaklínadlo či ako synonymum satana. Ak by mali odťať hlavu každému, s kým som spolupracoval, boli by to jatky na všetkých stranách barikády. Som zvedavý, či sa budú takto ostro venovať aj sudcovi NS SR Jurajovi Klimentovi, ktorému som blogy písal od A po Z,“ šokoval Tóth.

Milanová celú situáciu zľahčuje, že išlo o súkromnú komunikáciu pred vstupom do politiky. Ministerka zdôraznila, že medializácia sa týka ukradnutej súkromnej komunikácie pred jej vstupom do politiky s človekom, ktorého poznala výlučne ako pracovného kolegu.

„O jeho prepojeniach na Mariána Kočnera som netušila,“ zdôraznila ministerka v krátkom vyhlásení pre médiá. S týmto vysvetlením u popredných umelcov nepochodila a opäť im poriadne zdvihla tlak, keďže práve ona je na čele a rozhoduje o ich budúcom fungovaní a hlavne budúcnosti kultúry na Slovensku.

Nech hlavne robí

Jozef Banáš (73), spisovateľ

- Toto ma nejako nevzrušuje. Radšej by sa mala venovať kultúre.

Nie je to o. k.!

Richard Stanke (55), herec

- Myslím si, že v poriadku to nie je. Nie je to najšťastnejšie spojenie s týmto človekom a mala by to vysvetliť svojim koaličným partnerom vo vláde ako ministerka kultúry. Odhliadnuc od toho, myslím si, že sama ukázala, aký má potenciál, aby riadila takýto rezort. Toto už je čerešnička na torte.

Nie je to kóšer

Barbora Švidraňová (33), herečka

- V každom prípade my umelci sa snažíme byť apolitickí, ale to si musí ona spytovať svedomie. Kultúrna obec by si nielen kvôli tejto kauze zaslúžila odbornejšieho zástupcu tohto rezortu. Zodpovednejšieho, čo by mal väčší záujem o tento rezort. Pokiaľ to už dospelo k tomu, že je spájaná s osobami s kriminálnou činnosťou, nie je to kóšer.

Už nerieši

Wanda Adamík Hrycová (43), producentka

- Potrebuje to komentár? Asi tak! Nemám k tomu viac čo povedať.

Nemá tam čo robiť

Marcel Nemec (50), herec

- Myslím si, že v poriadku nie je, že sedí v kresle ministerky kultúry. A to ostatné je mi jedno. Nech si píše s kýmkoľvek. Ja tam chcem mať človeka, ktorý sa nás zastane, keď bude najhoršie. Ju som nikdy nepočul, že by sa za nás postavila.

Nepríjemné prekvapenie

František Kovár (75), herec

- Keď niekto spolupracuje s problémovou osobou, to nie je v poriadku. Je to nepríjemné prekvapenie, iba toľko k tomu poviem.

Konečne o nej vieme

Lujza Garajová-Schrameková (39), herečka

- Takže existuje? To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Doteraz sme o našej pani ministerke nevedeli, tak ak sa dozvedáme až teraz, dobre, prečítam si o nej niečo.