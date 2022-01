Unikli správy, ktoré si mali posielať ministerka kultúry a Peter Tóth: Čo spája Milanovú a Kočnerovho parťáka?!

Podvrh, ktorého cieľom je „odpáliť“ ministerku kultúry, alebo verný odraz komunikácie dvoch bývalých spolupracovníkov?

V čase, keď šéfka kultúry čelí tlaku umeleckej obce pre pandemické opatrenia a mnohí sa sťažujú na jej pôsobenie, sa Nový Čas dostal k údajným mailom, ktoré si mali v rokoch 2012 až 2016 posielať Natália Milanová (39) s Petrom Tóthom (51). Bývalý siskár a niekdajšia pravá ruka Mariána Kočnera (58) jej mala intenzívne pomáhať v politickej kariére a radiť jej v otázkach vstupu do parlamentu.

Milanová sa s kontroverzným exsiskárom Tóthom stretla v kampani politickej strany 99 %, ktorá sa neúspešne pokúšala kandidovať do parlamentu v roku 2012. Ak je uniknutá komunikácia pravá, znamenalo by to, že strana sa snažila takmer do bodky kontrolovať to, čo jej nádejní kandidáti píšu vo verejnom priestore. Dokonca až tak, že Milanová mala pomerne dlhú dobu posielať Tóthovi na kontrolu svoje blogy, ktoré uverejňovala.

Tóth jej mal radiť aj čo sa týka jej budúceho politického pôsobenia. „Mali by sme sa zamyslieť nad nejakou oblasťou, v rámci ktorej by si sa profilovala, Natálka, aby sme dali tvojim blogom určité smerovanie,“ píše sa napríklad v uniknutých mailoch. Komunikácia mala pokračovať aj po tom, ako sa Milanová v roku 2014 dostala do OĽaNO a neskôr sa stala aj poslankyňou parlamentu. „Dnes už je skutočne ten deň, keď moje kroky povedú do národnej zrady,“ uvádza sa napríklad v jednom z mailov, ktorý mala adresovať Tóthovi.

O šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi sa pritom tiež mala nie príliš lichotivo vyjadrovať. „Šašo bol vždy dôležitou postavičkou, mohol si dovoliť povedať pravdu/svoj názor a o hlavu aj tak neprišiel. Spoločnosť asi bude šašov vždy svojím spôsobom potrebovať,“ uvádza sa v ďalšej správe, ktorú mala písať Milanová. Samotná komunikácia s Tóthom sa nesie aj v jemne pikantnom tóne a vymieňajú si intímne poznámky.

Pomáha, kde môže

Samotná mailová komunikácia s Milanovou prebiehala v čase, keď ešte neboli známe informácie o tom, že Tóth je pravou rukou Mariá­na Kočnera a že ten by mal podľa obvinení stáť za vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Napriek tomu niektoré Milanovej vtedajšie názory môžu mnohým zdvihnúť obočie. Spolu s Tóthom majú podľa uniknutých mailov napríklad kritizovať bulvárne médiá. Milanová má následne navrhnúť organizáciu happeningu pod názvom „verejné pálenie bulváru“.

Na pripomienky Tótha k blogom má Milanová podľa uniknutých mailov väčšinou odpísať, že sa jej páčia a zapracuje ich, niekedy, naopak, trvá na svojej verzii. Tóth jej má okrem toho niekedy pomáhať aj s výberom tém a dokonca to vyzerá, akoby Milanovej blogy chodil následne konzultovať ešte s ďalšími ľuďmi. „Vzhľadom na to, že v stredu pôjdem skladať účty, veľmi by mi pomohlo, keby sme to mali v utorok, najneskôr v stredu ráno pod strechou,“ mal napríklad napísať v roku 2014. „Pokúsim sa s témou do utorka nejako zmysluplne popracovať,“ znie údajná odpoveď Milanovej.

Čo na to ministerka

Samotná ministerka nepoprela, že podobné maily si s Tóthom vymieňala a komunikovala s ním v mimoriadne priateľskom tóne aj v čase, keď sa už vedelo, že Tóth v minulosti prišiel o miesto novinára pre to, že zároveň pôsobil v SIS. „Ak niekoho baví hrabanie sa v mojej súkromnej komunikácii pred vstupom do politiky, prajem mu príjemné čítanie,“ reagovala pre Nový Čas Milanová.

A čo na maily hovorí Peter Tóth? Pracovnú spoluprácu nepopiera, no či ide o pravé maily, potvrdiť nevie, a zároveň sa pýta, kto má záujem zdiskreditovať ministerku kultúry. „Pani Milanovú som spoznal ešte ako Galisovú pracovne, myslím si, že v roku 2011. Spolupracoval som s ňou pri kampani hnutia 99 % a spolu s niektorými kolegami som jej pomáhal kontrolovať blogy tak, ako som opravoval blogy mnohým iným ľuďom. Dokonca som za niektorých tie blogy písal, napríklad aj za doktora Klimenta, sudcu najvyššieho súdu SR,“ chváli sa Tóth.

O čo v komunikácii s Milanovou podľa neho išlo a ako prebiehala? „Boli sme taká pomerne široká pracovná skupina, v rámci ktorej sme si vymieňali maily a tiež správy z nejakej mobilnej aplikácie. Ale vzhľadom na to, že som tu opäť zaťahovaný do nejakého politického zápasu, nemôžem vedieť, kto a čo vyfabrikoval, respektíve skompiloval tak, aby z toho vzišla nejaká schéma, na základe ktorej tu niekto teraz ide rozohrávať nejaké politické hry,“ potvrdil nám Tóth.

Kto je Peter Tóth

- v minulosti pracoval ako novinár, no prepustili ho po tom, čo sa dozvedeli, že je zároveň siskár

- bol blízky priateľ Kočnera

- objavil sa aj v kauze Čistý deň, keď sa stretol s Kočnerom a s riaditeľkou resocializačného zariadenia Zuzanou Tománkovou

- minulý rok ho polícia obvinila v prípade sledovania novinárov

- vo výpovediach pred vyšetrovateľmi po vražde Jána Kuciaka povedal, že sledovanie prebiehalo na žiadosť Kočnera

- Tóth tvrdil, že fotky, ktoré zhotovil aj on sám, by nepostačovali na prípravu vraždy