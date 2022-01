V slovenskej obci zmizla ovečka z betlehemu: Zábery z bezpečnostnej kamery odkryli niečo šialené!

Obec Hradište sa na facebooku podelilo s videom z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytáva nepochopiteľný čin.

Obec Hradište v okrese Partizánske sa tesne pred Vianocami popýšilo krásnym betlehemom, ktorý by im mohli iní závidieť. A veru, podaktorí aj závideli a vyriešili to po svojom.

Obec na svojom facebooku zverejnila fotografiu nového betlehemu 17. decembra. "Betlehem inštalovaný. Tento rok pribudli Traja králi. Posvätený bude v nedeľu po sv. omši," napísali k fotografii.

Netrvalo dlho a z krásnej vianočnej inštalácie zmizla jedna z ovečiek, ktorá tam robila nenahraditeľnú atmosféru. Nikto si to nedokázal vysvetliť, až kým nevideli záznamy z bezpečnostnej kamery oproti betlehemu.

To, čo kamera zachytila, bolo poriadne šokujúce. Vedľa betlehemu totiž zastalo luxusné auto, z ktorého vybehli dvaja ľudia. Jeden z nich utekal do betlehemu a o chvíľu z neho niečo odnášal preč a nasmeroval si to rovno do kufra luxusného fára.

"Dňa 30.12.2021 okolo 21.hod. bola ukradnutá z nášho betlehema ovečka. Video z kamery prikladáme. Ak spoznáte ľudí, ktorí prišli na tomto hodnotnom aute (pravdepodobne BMW X5 svetlej farby), tak ich srdečne pozdravte. Dúfame, že im táto ovečka v hodnote 20€ urobila rovnakú radosť, ako robila nám všetkým," napísala obec Hradište k videu na facebooku.