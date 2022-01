Čitatelia Nového Času pripravili zázrak rodine z Nitry: Chorý Adamko mal najkrajšie Vianoce!

O takých Vianociach sa im ani nesnívalo! Ťažko skúšaná rodina mala najkrajšie sviatky vďaka čitateľom Nového Času.

Tých nenechal chladnými osud Mirky (46) z Nitry, ktorá sama vychováva päť detí, pričom Adamko (7) bojuje s leukémiou. Po zaplatení účtov Mirke neostáva takmer nič na živobytie. O darčekoch mohli len snívať, ale čitatelia Nového Času sa zmobilizovali a pripravili im rozprávkové Vianoce.

Od Vianoc už síce ubehlo pár dní, no Mirka s deťmi nemôžu uveriť tomu, že sa našlo toľko dobrých ľudí! V rodine, kde sa dlho trápia s financiami aj s chorobou Adamka, tak mali aspoň počas týchto sviatkov dôvod na úsmev. Vyčarili im ho dobrosrdeční čitatelia Nového Času, ktorých nenechal osud rodiny ľahostajnými. „Bola som s Adamkom pred sviatkami v Bratislave v nemocnici. Domov sme prišli až dva dni pred Vianocami, bolo to veľmi ťažké,“ prezradila Mirka, čo museli ešte krátko pred Štedrým večerom podstúpiť.

Doma, pri stromčeku, ju čakali ďalšie štyri deti. Najstaršia Sárika (20), Saška (18), Romanka (15) a Mirka (5) mamine pomáhajú, ako vedia, no so všetkým si poradiť nedokážu. Mirke po zaplatení účtov ostáva na živobytie iba 8 eur! A z toho sa darčeky kupujú ťažko... „Nechystali sme žiadne darčeky, sme radi, keď máme čo jesť a Adamkovi na lieky. Ale po článku v Novom Čase sa začali ozývať ľudia a to, čo nám pripravili, bolo ako z rozprávky,“ so zovretým hrdlom povedala Mirka a len ťažko zo seba dostala viac slov. Z očí sa jej vyhrnuli potoky sĺz od dojatia.

Pod stromčekom našli deti kopec darčekov. Najviac sa im potešili Adamko s Mirkou. „Bolo tam naozaj všeličo - bábiky, lego, ale Adamka najviac potešil oblek policajta. Je to jeho sen byť policajtom. A to oblečenie odvtedy zo seba dáva dole, len keď ide spinkať,“ už s úsmevom dodala mamička. Malý muž zákona s vážnou tvárou medzitým pobehuje dookola s prísnym výrazom tváre. „Všetkým veľmi ďakujeme, je to neuveriteľné, čo pre nás urobili cudzí ľudia. Neviem nájsť slová, ako im poďakovať. Stále na to myslím,“ dodala vďačná mamina. Zákerná choroba však nespí a Mirka tak s Adamkom opäť chodí po lekároch. Čaká ich ďalšia hospitalizácia. „Ideme v druhej polovici februára. Je to taký nekonečný príbeh,“ povzdychla si na záver.