Zábery z týrania 11-ročnej školáčky v Miloslavove odkrývajú pravdu o zverstvách tínedžerov: Prečo mučili dievčatko?!

Nový Čas ako prvý priniesol správu o tom, ako skupina tínedžerov mučila 11- ročnú žiačku. Všetko sa odohralo v nedeľu 2. januára, kedy si malo dievčatko vyjsť s najlepšou kamarátkou von.

O 19 hod. mala byť doma, no mama ju márne čakala na stanici. Medzitým sa v Miloslavove, časti Alžbetin dvor odohrávala dráma, ktorú by ste našli ťažko v najsadistickejšom filme. Len preto, že dievčatko vylialo kofolu, zažilo krutú pomstu. Starší a silnejší jej začali násilne liať do krku alkohol, biť ju a kopať.

Celú krutosť príbehu podtrhuje fakt, že kým hlavná aktérka (údajne dcéra policajtky z dobre situovanej rodiny) škrtila a mlátila bezmocné ešte len dieťa, ostatní si nahrávali videá a robili fotografie, ktoré začali čoskoro kolovať na sociálnych sieťach.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Niektorí zúčastnení sa k zverstvám hlavnej aktérky pridali a keď bola na prahu bezvedomia, predsa len zavolali záchranku. Dohodli sa však na inej verzii, kedy chceli tvrdiť, že žiačku tam len našli. Polícia však mala na vec iný názor. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyšetruje okolnosti napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému malo prísť v priebehu dňa 02. 01. 2022 v Miloslavove. Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie nebudeme zverejňovať,“ informoval hovorca Krajskej polície v Bratislave Michal Szeiff.

Viac sa dočítate v piatkovom Novom Čase, prípad neustále sledujeme.