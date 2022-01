Slovenskú Wonder Woman si všimla hollywoodska hviezda: Krásne slová Gal Gadot svojej kolegyni Mime!

Slovenka Mima Michalovičová (27) sa popri svojej práci fyzioterapeutky venuje cosplayingu, teda sa prezlieka za rôzne filmové a komiksové postavy. Jej najobľúbenejšou je práve Wonder Woman, ktorú vo filme stvárňuje herečka Gal Gadot.

Miriam si kostýmy filmových postáv vytvára vlastnoručne. „Niektoré mi trvajú 2 týždne, iné zase 2 mesiace. Väčšinu kostýmov priebežne vylepšujem,“ prezradila pred časom Novému Času. Kráska pôvodom z Nového Mesta nad Váhom sa prezlieka za Wonder Woman, Harley Quinn či iné ženské hrdinky.

Postavu Wonder Woman má však zo všetkých najradšej a v jej kostýme sa vybrala aj na 3. dávku očkovania proti Covidu-19. Svoje fotografie zverejnila na instagrame, kde si ju všimla aj hollywoodska predstaviteľka Wonder Woman Gal Gadot.

Herečka venovala fotografii Miriam spolu s ďalšími fanúšikmi ženskej komiksovej hrdinky osobitný príspevok, v ktorom napísala dojímavé slová. "Jedna z mojich najobľúbenejších vecí na Wonder Woman je vidieť, aký neuveriteľný efekt má na celý svet. Zbožňujem pozerať sa na to, ako ju milujete a ako tú lásku k nej ukazujete. Ďakujem vám všetkým, že ste ma pustili do svojich životov. Som poctená!