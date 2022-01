Lovci duchov tam počuli krik detí a odfotili mŕtvu Annu: Pozrite sa, čo vyrastie z chátrajúcich internátov v Lučenci!

Miesto duchov sa zmení na lukratívne byty. Chátrajúca budova niekdajšieho internátu v Lučenci, kde lovci duchov odfotili tvár zosnulej dievčiny, sa má dočkať obnovy.

Mesto rokovalo s majiteľom budovy a investorom, ktorý predstavil svoj zámer na zmenu a skrášlenie tejto lokality. Počíta sa s vytvorením priestorov pre byty a malé obchodné prevádzky aj s vybudovaním podzemného parkoviska.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Opustený internát by už nemal byť terčom bezdomovcov či hľadačov duchov, ktorí tam zaznamenali hlasy mužov, žien, ale aj detí. Dokonca sa im podarilo odfotografovať neznáme dievča. Zistili, že mohlo ísť o študentku Annu, ktorá bývala na internáte, ale tragicky zahynula na kolotočoch. Tentoraz sa však internátu, ktorý sa nachádza v lukratívnej lokalite s dobrou občianskou vybavenosťou, blýska na lepšie časy.

Pozemky sú priamo v centre mesta v areáli Ulice J. Fándlyho pri Jánošíkovej ulici. „Táto budova bývalého internátu a jej okolie by po novom mohli slúžiť ako miesto na bývanie. Začali sme rokovať s majiteľom a investorom, ktorý nám predstavil svoj zámer na zmenu a skrášlenie tejto lokality,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková, ktorá je veľmi rada, že po niekoľkých rokoch sa dostali k vizualizácii a predstavám majiteľa na rekonštrukciu.

Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj zástupca občanov danej lokality, aby spoločne mohli korigovať zámery. Prvá vizualizácia počítala s vytvorením priestorov pre byty a malé obchodné prevádzky aj s vybudovaním podzemného parkoviska. Zástupcom obyvateľov a mesta, medzi ktorými boli aj dvaja architekti, v prvotnom návrhu chýbalo viac zelene a občianskej vybavenosti. „Projekt nás prekvapil detailmi, ktoré sme nečakali. Vyzdvihujeme snahu majiteľa priniesť do nášho mesta niečo zaujímavé. Musíme však dbať na verejný záujem a na občanov tejto lokality,“ doplnila primátorka. Majiteľ a investor si pripomienky vypočuli a mali by ich zapojiť do ďalšieho návrhu. Ten by mali predstaviť na ďalšom pracovnom stretnutí. Samospráva sa snaží postupne odpratávať budovy, ktoré neboli v jej vlastníctve, ale mali rôznych majiteľov. Po Lúčnej ulici, skelete na Rúbanisku II/Q je na rade časť Fándlyho areálu a v centre mesta bývalá prevádzková budova Gastro.