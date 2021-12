Rok hrôzy pre pár dôchodcov z južného Slovenska: V lete prišli o milovaného syna, teraz o strechu nad hlavou!

Tento rok zažili veľa zlého. Pár dôchodcov z Bátky (okr. Rimavská Sobota) prišiel tesne pred Vianocami o strechu nad hlavou, v dome im začala horieť plynová bomba a úplne všetko im pohltili plamene. Pred pár mesiacmi pritom prišli o jediného syna Zoltána (45). Starosta Peter Hencz sa im snaží pomoc a tak vyhlásil cez sociálne siete zbierku.

Rodina Ruszóovcov prežíva najťažšie obdobie v živote. V auguste prišli manželia Alžbeta (67) a Zoltán (68) o milovaného, jediného syna Zoltána ml., ktorý po krátkej ale vážnej chorobe pľúc zahynul a zanechal po sebe dve dcéry s manželkou. „Pracoval v Nemecku. Cítil sa zle, tak prišiel domov, no už mal vysoké horúčky a tak skončil v nemocnici. Do mesiaca nám zomrel,“ s plačom povie zronená Alžbeta.

Osudom ťažko skúšaní dôchodcovia teraz tesne pred Vianocami prišli v nedeľu doobeda aj o svoj milovaný domček. „Sme manželia takmer 50 rokov a vyše 40 tu bývame. Pred dvoma rokmi sme si všetko postupne v dome prerobili,“ hovorí smutne Zoltán. Práve on manželke zakladal plynovú bombu, keď sa chystala variť obed. „Stále kupujeme v dedine, no tentoraz sme novú bombu kúpili v Tornali. Ako som sa ju snažil spustiť, začala horieť a všetko sa od nej chytilo. My sme utekali von, lebo sme sa báli, že bomba vybuchne,“ objasňuje nešťastný senior, ktorý tiež utrpel na tele popáleniny.

Na miesto za pár minút dorazili hasiči, ktorí požiar lokalizovali a uhasili. Plynovú bombu následne vyniesli mimo domu. Manželský pár však prišiel o všetko, požiar zničil každú jednu izbu. „Našťastie, ostala celá strecha a oheň sa nerozšíril do druhej časti, kde žije vnučka s manželom, keď sú na Slovensku. No nám neostalo nič, ani jedna lyžička, aj peniažky – 200 eur, čo sme mali v kredenci nám zhoreli,“ dodáva so slzami v očiach dôchodkyňa, ktorá už dvakrát mala infarkt a trápi ju aj cukrovka. Jej manžel zasa má vysoký tlak. Dokonca im zhoreli aj o lieky.

Starosta Bátky sa rozhodol dlhoročným občanom pomôcť a zorganizoval cez sociálnu sieť zbierku. „Prosím Vás, pomôžte im finančnou podporou, aby si manželia mohli opätovne nájsť svoj vytúžený domov,“ napísal Hencz. Zúfalá rodina by potrebovala najmä stavebný materiál na opravu zhoreného domu a aj nábytok a zariadenie.