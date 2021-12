Aj na psychiatrickom oddelení v Nových Zámkoch sa chystajú na sviatky: Dôležitý vianočný odkaz od lekára a sestričky!

Covid pozitívni pacienti sú aj na psychiatrickom oddelení, kde je ich starostlivosť o to náročnejšia! Ako to tam pred sviatkami vyzerá a v čom je toto náročné obdobie iné? To pre Nový Čas prezradil lekár Adam Nemček (30) a vedúca setra Ľubica Juríková (48) zo psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Majú aj dojímavý odkaz pre ľudí.

Ľubica Juríková

Na oddelení pracuje dva roky, posledný rok ako vrchná sestra. „Na našom oddelení sú hospitalizovaní pacienti na sanatórnej časti a akútnej časti, ktorá sa delí na covidovú a necovidovú. Pacienti na sanatórnej časti s diagnózami depresia, úzkostné stavy, nespavosť... Títo pacienti do 23.12. odchádzajú do domáceho prostredia. Niektorí sa tešia na svojich príbuzných, niektorí naopak sú smutní, ak žijú sami, alebo majú príbuzných niekde v diaľke a potom sa ich psychický stav samotou zhoršuje,“ vysvetľuje Ľubica. Viacerí prídu po sviatkoch späť.

„Akútna časť psychiatrického oddelenia je členená na tzv. bielu necovidovú a červenú covidovú časť. Na tejto časti oddelenia zostávajú pacienti, pokiaľ to vyžaduje ich psychický a zdravotný stav. Personál oddelenia sa vždy postará o vianočnú výzdobu oddelenia a ak je možné, tak sa snaží vytvoriť sviatočnú atmosféru aj počas sviatkov,“ dodáva. „Odkázala by som každému, aby sme počas Vianočných sviatkov ostávali v duchu Vianoc, snažili sa o vzájomné porozumenie, pokoj medzi sebou, pomáhali si, ako vieme. Aby v našich srdciach nevyhasla láska a radosť, pretože vždy sa nájde aspoň jeden dôvod na radosť a úsmev. A aby ľudia nepodliehali negativizmu, hnevu, smútku a beznádeji, pretože žiť v nádeji sa určite oplatí,“ zamyslene ukončí.

Adam Nemček

V nemocnici pracuje od septembra 2015. „Práca počas pandémie je odlišná v tom, že sa staráme o pacientov s psychickými poruchami s COVID-19. Momentálne sme COVID psychiatria pre mužov z celého NR kraja, ale aktuálne máme najviac pacientov na COVID oddelení zo severu Slovenska, kde zistili, že máme voľné lôžka a pacientov smerujú k nám. V druhej vlne sme boli dokonca jediná COVID psychiatria v kraji a mali sme pacientov z celého západného Slovenska. Popri tom všetkom sa snažíme zabezpečiť starostlivosť pre všetkých pacientov na úrovni ako pred pandémiou, čiže naplno fungujeme aj v ambulanciách,“ vysvetľuje lekár ťažkú situáciu na oddelení. „Režim s pozitívnymi je však iný. Absentuje napríklad skupinová psychoterapia, nakoľko je to pestrá zmes rôznych diagnóz a vytvoriť ucelenú skupinu je problém,“ hovorí Adam. Slúžiť bude aj tesne pred Vianocami. „Posledný deň v robote tento rok budem 23. decembera, ak sa nič nezmení. Ale už aj posledný predvianočný týždeň sa nesie v sviatočnej atmosfére. Do roboty sa prinesie vianočne pečivo, ktoré potom na oddelení degustujeme. Z mladších časov, keď som zvykol slúžiť medzi sviatkami si ale pamätám príjemnú atmosféru na oddelení, či medzi personálom ale aj medzi pacientmi. Vždy to bývalo také odľahčené, pokojnejšie, sviatočnejšie,“ opisuje vianočné sviatky na oddelení. Nebráni sa ani osobnej spovedi a pohľadu na momentálnu situáciou.

„Môj pohľad na aktuálnu situáciu je taký, že už toho máme všetci dosť. Myslím COVIDu. Všetci by sme už chceli fungovať a pracovať, ako pred pandémiou. COVID tvrdo dopadol na chod všetkých oddelení, nielen na tie, ktoré poskytujú intenzívnu a COVID starostlivosť. Naše oddelenie je napríklad rozdelené na tri časti - neinfekčnú, suspektnú a COVID časť, pričom práca v každej z nich má svoje špecifiká. Okrem iného, je to neustále počítanie lôžok, aby ich bol dostatok ako pre covidových pacientov tak aj pre necovidových pacientov. Samozrejme sa teda táto situácia dotýka aj našich pacientov. Mnohí by v období pred pandémiou mohli byť hospitalizovaní na sanatórnom oddelení, kde by sme im poskytli plnohodnotnú režimovú liečbu. Teraz sa však často na ich miesto dostávajú pacienti prekladaní z akútneho oddelenia, kde potrebujeme uvoľniť lôžka pre ďalších pacientov,“ vysvetľuje. „Ľudí by som chcel poprosiť o zodpovednosť, o návrat k správaniu z prvej vlny, kde sme boli solidárni, šili sa rúška, ľudia sa chválili tým, že zostali doma. Koniec koncov sme práve túto vlnu aj vďaka tomu zvládli najlepšie. Zároveň by som ich chcel taktiež poprosiť o jednotu, o to, aby sme jeden druhého neobviňovali, aby sme medzi sebou nebojovali, pretože sme v tom všetci spolu. A len vtedy, keď budeme počúvať odborníkov, lekárov a vedcov, len vtedy konečne uvidíme svetlo na konci tunela tejto pandémie,“ odkazuje lekár ľuďom.