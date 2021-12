Ochranári volajú po absolútnom zákaze pyrotechniky: Rady, ako so svojím psíkom zvládnuť Silvestra!

Vianoce a Silvester – pre ľudí oslavy, pre zvieratá peklo. Ochrancovia zvierat bijú na poplach a volajú po absolútnom zákaze pyrotechniky.

To, čo musia každoročne prežívať so svojimi štvornohými miláčikmi majitelia psov, im radosť z osláv mení na riešenie stresových situácií. Netýka sa to však iba psíčkárov žijúcich v meste a na dedinách. Stres a pocit ohrozenia zažívajú podľa ochranárskych organizácií aj zvieratá v lesoch, kvôli hlučnej ohňostrojovej zábave, ktorú každoročne organizujú baviaci sa ľudia v turistických destináciách.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Riaditeľ Záchrannej stanice pre zvieratá v Zázrivej tri dni pred Vianocami vyzýva chatárov, aby upustili tento rok od hluku a ohňostrojov. “Zo skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že už tri dni pred Vianocami sa štartujú čínske krabice s takzvanou zábavnou pyrotechnikou. Táto zmysluplná zábava vyvrcholí pochopiteľne na Silvestra a zvykne potom trvať až do Troch kráľov. Som za absolútny zákaz pyrotechniky, pretože utrpenie, aké prežívajú nielen domáce, ale aj lesné zvieratá je obrovské,“ hovorí Metod Macek.

Verejne vyzýva všetkých turistov, aby na horách nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Každého z chatárov, ktorý vezme túto výzvu za svoju, odmenia záchrancovia zvierat darčekom, novoročným kalendárom. Podľa Metoda Maceka by mali ľudia nahradiť zábavnú pyrotechniku radšej dobrovoľným príspevkom pre miestne domovy dôchodcov alebo detské domovy v okolí. K výzve na absolútny zákaz používania pyrotechniky sa pripája aj inšpektorka Slobody zvierat Miroslava Grendelová (35): "Zvieratá reagujú na pyrotechniku vystrašene. Delobuchy ich nútia ujsť zo svojich obydlí, zo svojho teritória. Pyrotechnika predstavuje pre zvieratá obrovský stres a oni pred ním utekajú doslova o život.“ Grendelová dodáva, že sloboda zvierat po Silvestri prijíma vysoký počet zvierat, ktoré ušli práve kvôli pyrotechnike, v strese a vystrašené na smrť. Zábavná pyrotechnika môže spôsobiť zvieratám aj poškodenie zraku a sluchu.

Rady pre psíčkárov:

- Počas týchto dní držať psíka najmä v byte a dome

- nikdy nenechávať zviera počas Silvestra samé

- najlepšie je psíka poriadne vyvenčiť ešte pred polnocou

- najlepšie zobrať psíka na miesto, kde sa bude cítiť bezpečne