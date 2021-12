Wanda Hrycová zažila peklo, desivý pád synčeka na lyžovačke: Čo sa chlapcovi stalo?

Hodiny plné strachu a neistoty! Pocity, ktoré by nechcel zažiť žiaden rodič na svete, zažívala len včera producentka Wanda Hrycová (43), ktorú sužovali muky po nehode jej syna.

Jeden z trojice chlapcov totiž zrejme nešťastne spadol počas rodinnej lyžovačky. Pri chlapcovej záchrane zasahoval aj vrtuľník a producentka tak prežila chvíle, keď sa modlila, aby to v najhoršom prípade bola len zranená noha.

Wanda Adamík Hrycová to v živote rozhodne nemá jednoduché a prežila si toho viac ako dosť. Začiatkom tohto roka prišla o milovaného otca, legendárneho herca Andyho Hryca. Okrem toho sú však pre producentku najkrajšie sviatky v roku vždy veľkou výzvou, keďže tesne pred Vianocami jej pred trinástimi rokmi zomrel aj brat Hugo.

Wanda sa preto rozptyľuje, ako sa dá a venuje čas svojim trom synom. A práve prostredný z nich, len sedemročný Vadim, spôsobil svojej matke poriadny šok. Na lyžovačke v Rakúsku sa totiž chlapec nešťastne zranil a zúfalá matka tŕpla dlhé chvíle v strachu, či sa jej syna podarí zachrániť a aké následky si nakoniec z nešťastia odnesie. „Toto je jeden zo zážitkov, ktoré som do zbierky nepotrebovala. Vidieť svoje dieťa zvíjať sa od bolesti, tá neistota, keď netušíte, čo mu je, keď sa modlíte, aby to v tom najhoršom prípade bola zlomenina nohy,“ opísala svoje pocity Wanda.

Zranenému synovi totiž museli volať vrtuľník. „V rámci nejakej snahy odpútať myseľ od toho najhoršieho som to celé točila a fotila. Pre neho, aby vedel, čo zažil, kým bol pod sedatívami. Prvýkrát letel vrtuľníkom, tak nech má na to pamiatku,“ napísala Wanda. Novému Času prezradila, že k nešťastiu prišlo v nedeľu, no chlapec sa už v rámci možností cíti dobre. „Má zlomeninu holennej kosti, ale viete, ako to je. Mesiac bude musieť ležať a zotavovať sa,“ prezradila nám producentka s tým, že o chlapca sa bude počas celej doby zotavovania starať celá rodina.

Ladislav Veselý, traumatológ

- Je to mladý chlapec, ktorý má ešte rozvinuté rastové zóny. U týchto mladých jedincov sa zlomeniny hoja rýchlo. Je to dlhá špirálovitá zlomenina predkolenia, ktorá je podľa röntgenovej snímky v postavení, že sa pravdepodobne nemusí operovať. Fraktúra sa u mladých ľudí hojí približne 4 - 6 týždňov.