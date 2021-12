V roku 2022 nás čakajú zaujímavé nebeské úkazy: Pripravte sa na zatmenie Slnka aj Mesiaca, no toto bude ešte krajšie!

Milovníci vesmíru a všetkých krásnych javov, ktoré nám ponúka, zbystrite pozornosť. Budúci rok sa máte na čo tešiť. Pripravte si preto objektívy, ďalekohľady, či voľné oko.

Rok, ktorý končí bol bohatý na nebeské úkazy. Ten nasledujúci však ponúkne ešte viac. "Hneď zo začiatku roka uvidíme za veľmi dobrých podmienok meteorický roj Kvadrantidy. Dočkáme sa vzácnej prvomájovej konjunkcie jasných planét Venuše a Jupiteru, uvidíme všetkých 5 najjasnejších planét naraz a nastanú aj dve zatmenia viditeľné z našich území. Najmä slnečné zatmenie bude z našich území najvýraznejšie až do roku 2026. Máme sa teda naozaj na čo tešiť," prezradil astrofotograf Petr Horálek.

Fyzikálny ústav Opave zverejnil aj kalendár všetkých javov podľa mesiacov v roku.

JANUÁR: Roj Kvadrantidov prebieha bežne od 1. do 10. januára, v roku 2022 nastane vrchol v noci z 3. na 4. januára za veľmi dobrých podmienok, teda nebude rušený svetlom z Mesiaca. Sú to najlepšie podmienky na pozorovanie tohto javu až do roku 2025, uvádza Fyzikálny ústav v Opave.

FEBRUÁR: Ranné vtáčatá si vychutnajú februárový nebeský jav, keď sa v skorých ranných hodinách objavia tesne nad juhovýchodným obzorom trojica planét - Venuša, Mars a Merkúr. Najlepšie bude trojica pozorovateľná medzi 13. a 17. februárom o 6:30.

MAREC: Jav, ktorým sa zaoberal gitarista Queen Brian May. Vedeli ste, že je aj astrofyzik? Doktorát získal v roku 2007, svoju vedeckú kariéru totiž prerušil kvôli tej hudobnej v roku 1974. Jav, ktorým sa zaoberal, je zvieratníkové svetlo, ktoré bude pozorovateľné od 24. marca vždy v prvej polovici noci. Prejavuje sa ako hmlovitá žiara nad západným obzorom. Dá sa ale pozorovať len v úplnej tme bez akéhokoľvek svetelného smogu.

APRÍL: Od 14. do 30. apríla má aktivitu roj Lyridov. Ich maximum nastáva 22. apríla o 21. hodine a pozorovať ich môžete nad severovýchodným obzorom. Mesiac bude vo svojej poslednej štvrtine. Na konci apríla bude lepšie pozorovateľný aj Merkúr.

MÁJ: Tento mesiac bude veľmi bohatý na rôzne úkazy. Hneď v prvý deň nastane dôležitá konjunkcia Venuše a Jupitera. Pozorovateľná bude za svitania veľmi nízko nad obzorom. Planéty sa dostanú k podobnej blízkosti najbližšie až v roku 2032. V noci z 5. na 5 mája bude zem prechádzať prachom z Halleyovej kométy, preto bude pozorovateľný roj Aquaridov. A napokon 16 mája prebehne zatmenie Mesiaca. Ako uvádza Fyzikálny ústav v Opave, zatmenie bude úplné, ale v tejto fáze bude Mesiac už pod obzorom, preto bude u nás viditeľné iba čiastočné.

JÚN: V letných mesiacoch jún a júl sa môžu rozsvietiť nad obzorom nočné svietiace oblaky. V druhej polovici júna nás čaká aj veľmi vzácny úkaz, kedy uvidíme všetky okom pozorovateľné planéty aj s Mesiacom naraz na oblohe. Naraz na oblohe vystúpi Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn a Mesiac.

JÚL: Najväčší spln sa objaví na oblohe 13. júla. Astrofizici odporúčajú pozrieť si tento jav počas jeho východu alebo západu, pretože vtedy sa mesiac javí naozaj obrovský.

AUGUST: Meteorický roj Perzeidov sa, bohužiaľ, tohto roku neteší dobrým pozorovacím podmienkam. Vrchol roja by mal prebiehať 13. augusta, kedy bude Mesiac len deň po splne. Roj však bude aktívny už od 5. augusta a najviac hviezd padá vždy od polnoci po 5. hodinu ráno.

SEPTEMBER: V neskorom lete sa naskytne príležitosť pozorovať najkrajší úsek Mliečnej dráhy, ktorú nad obzorom doplnia planéty Saturn a Jupiter.

OKTÓBER: Prach z Halleyovej kométy nám opäť ponúkne krásny meteorický roj, ktorý sa v tomto mesiaci nazýva Orionidy. Maximum nastane 25. októbra, čo je 3 dni pred novom, a tak Mesiac nebude rušiť sledovanie padajúcich hviezd. V rovnaký deň nastane aj čiastočné zatmenie Slnka, z našich končín konkrétne 40-percentné.

NOVEMBER: Sledovanie meteorického roja Tauridov nám opäť skomplikuje jasný Mesiac, ktorý bude počas vrcholu roja 4. novembra tesne pred splnom. Avšak roj bude obsahovať bolidy, čo sú veľmi jasné padajúce hviezdy, a preto ich zrejme bude možné zahliadnuť aj cez žiaru Mesiaca.

DECEMBER: Aj koniec roka nám prináša množstvo vesmírnych predstavení. Mars sa najviac priblíži k Zemi 1. decembra, a to na 81,5 milióna kilometrov. O týždeň neskôr dosiahne táto planéty opozíciu so Slnkom, čo znamená, že bude mať veľmi vysokú jasnosť a bude teda dobre pozorovateľná. V tento deň nastane tiež vzácny jav, kedy Mesiac zakryje Mars. 14. decembra prichádza ďalší roj meteoritov Geminidy, ten ale nebude mať dobré pozorovacie podmienky. Noc pred Štedrým dňom bude z tmavých oblastí budúci rok pozorovateľný hviezdny 6-uholník. A rok ukončí znovu pätica najjasnejších planét.