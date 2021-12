Mirov štipľavý biznis dostal ranu, no nevzdáva sa: Počas pandémie pestujem 58 druhov čili

Covid-19 zasiahol jeho biznis, no napriek tomu hľadá riešenia. Miroslav Kožuch (42) z Divína (okr. Lučenec) má od roku 2017 čili farmu s názvom Chillidivi.

Odrody mu stále pribúdajú a momentálne pestuje 58 druhov čili z celého sveta vrátane papričky z Karibiku či kajenskej papriky. Rok 2019 bol pre neho dobrý, no koronavírus všetko zmenil. Pestovateľ však nezaháľa, expanduje do obchodíkov a vymýšľa nové produkty.

Všetko sa to začalo pred deviatimi rokmi, keď si rodený Popradčan Miroslav (42) zasadil do črepníka na balkóne čili papričky, konkrétne žlté habanero. Išlo mu to až tak, že v roku 2017 založil čili farmu.

„Najobľúbenejší je čučoriedkový, ale aj jahodový, ktorý chutí deťom, pretože je najmenej pikantný,“ vysvetlil farmár. Odrody pribúdali a momentálne pestuje 58 druhov čili z celého sveta, od známeho jalapeňo, či habanero zo strednej časti amerického kontinentu, po papričky z Karibských ostrovov, kajenskú papriku ale aj odrody z Afriky, Ázie či Európy.

Po úspešnom roku však prišla pandémia, ktorá úplne stopla predaj na trhoch či jarmokoch. Zatvorili sa aj reštaurácie, ktoré Miroslav zásoboval.S mojimi čili papričkami tak zásobujem celé Slovensko a vozím svoje produkty a priesady ľuďom aj priamo domov,“ ozrejmil Miroslav, ktorý patrí aj do medzinárodného hnutia Slow Food.

Priznáva však, že priamy predaj mu chýba, pretože absentuje komunikácia s ľuďmi. Napriek stále pretrvávajúcej pandémii a rôznym lockdownom šikovný farmár nezaháľa a chystá sa okrem čili papričiek pestovať aj inú zeleninu, pri ktorej by mohol zamestnať aj viacej ľudí.