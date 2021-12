Úspech slovenských milovníkov dravcov po 15 rokoch: Sokoliarstvo zapísali do zoznamu UNESCO!

Konečne sa to podarilo! Sokoliarom zo Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore sa konečne podarilo zavŕšiť 15-ročnú snahu. Sokoliarstvo bolo konečne zapísané do svetového zoznamu UNESCO.

Ako žijúce dedičstvo ľudstva sa tak pridá k 7 našim doteraz zapísaným prvkom. Nadšenie z toho neskrývajú ani v ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach (okr. Banská Štiavnica). Ide o jedinú základnú školu na svete s povinným vyučovacím predmetom sokoliarstvo.

Slovenskí sokoliari pracovali na zápise do národného zoznamu dlhé roky. V nominácii museli potvrdiť, že sokoliarstvo je na našom území nepretržite od 5. storočia nášho letopočtu, a to sa im podarilo. Zápisom do zoznamu UNESCO sa pridali k ďalším 18 štátom, ktoré sú tam už niekoľko rokov.

„Nehmotné dedičstvo je o tom, že sa niečo posúva z generácie na generáciu. Sem bolo zaradené aj sokoliarstvo, čo má pre nás veľmi veľký význam. Aj v tomto období Vianoc, keď si pripomíname rôzne staré tradície, nás to veľmi potešilo. Sokoliarstvo nie je síce vianočná tradícia, ale tiež ju vieme posúvať ďalej a ďalej,“ uviedol Pavel Michal, riaditeľ ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Dodáva, že pre nich to má veľký význam, a ukazuje sa, že snaha nielen ich školy, ale aj sokoliarov mala a má zmysel. Deti sa však v škole učia nielen teoreticky, ale najmä prakticky - o krásne dravce sa starajú aj cez letné prázdniny či počas pandémie.

Pristupujúcimi štátmi s prvkom sokoliarstva boli spolu so Slovenskom aj Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko, Holandsko a Poľsko. „Sokoliarstvo spája na celom svete a som rád, že sa nám to podarilo. U nás je na vysokej úrovni a môžeme povedať, že patríme k top štátom na svete. Takisto sokoliarstvo vzdelávame aj v školách, a to v materských, základných, stredných aj vo vysokých školách,“ dodal Michal, ktorý je aj členom prezídia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Radosť z tohto úspechu má aj úspešná absolventka školy Natália (20). „Veľmi sa z toho teším,“ prezrádza Natália, ktorá v škole v Štiavnických Baniach pôsobí ako asistentka učiteľa pre sokoliarstvo.

