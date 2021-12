Zuzkine Vianoce spríjemňujú poklady po starkých: Na stromčeku mám 75-ročné ozdoby!

Spomienky na rok po skončení druhej svetovej vojny v netradičnej podobe. História zdobenia stromčeka je pomerne mladá, rovnako ako história vianočných ozdôb.

Najstaršia písomná zmienka o zdobení stromčeka pochádza z roku 1570. Vychýrenými výrobcami fúkaných vianočných ozdôb boli českí sklári, ktorí ich začali vyrábať začiatkom 30. rokov minulého storočia. Práve v Čechách si tesne po vojne kúpili vianočné ozdoby starí rodičia Zuzany (46) z Čačína pri Banskej Bystrici. Stromček nimi zdobí dodnes.

Hviezdičky, muchotrávky, zvončeky, Mikuláš, autíčka a vianočné gule, napríklad z korálikov či ďalších pestrých a trblietavých materiálov. Tým všetkým zdobí už desaťročia vianočný stromček Zuzana (46) a jej blízki. Sviatočnú výzdobu si v roku 1946 zaobstarali jej dedko a babka. „Boli to prvé Vianoce rodičov mojej maminy, teda mojich starých rodičov. Tí v tej dobe pracovali v Košťanoch u Teplic a tam si ich kúpili,“ vysvetľuje históriu originálnych ozdôb Zuzka. O krásne kúsky sa s láskou stará a neváha ich každoročne vytiahnuť. „My ich opatrujeme až doteraz a vždy, keď sme sa sťahovali, sme si ich brali so sebou. Je to rodinná pamiatka,“ dodáva spokojne.

Zrodenie vianočnej gule

V roku 1889 si výrobu vianočnej gule dal patentovať Francúzs Pierre Dupont. Hoci to boli iba jednofarebné gule z ľahkého skla, zožali obrovský úspech. Neskôr, začiatkom 20. storočia zaplavili trh aj iné tvary fúkaných ozdôb zo skla. Českí sklári boli známi svojimi dutými farbenými sklenenými perlami, o ktoré po prvej svetovej vojne prestal byť záujem. Preto preorientovali výrobu a čoskoro ovládli európsky trh s vianočnými ozdobami a časť začali vyvážať.