Matovič ostro vystúpil proti kongresovému centru: Čo mu odkázala dotknutá spoločnosť?

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) odmieta, aby nové Národné a kongresové centrum stálo na mieste dnešného Istropolisu. Celý projekt hodnotil aj Útvar hodnoty za peniaze. Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktoré komisiu vytvorilo, realizovalo štúdiu uskutočniteľnosti na základe uznesenia tejto vlády.

Štúdiu uskutočniteľnosti k projektu nového kongresového centra v Bratislave dostalo za úlohu vypracovať Občianske združenie NKKC, a to na základe uznesenia súčasnej vlády zo septembra 2020. Inak by štúdiu musel robiť samotný štát. Diskusie o potrebe nového kultúrneho a kongresového centra však začali už za vlády Petra Pellegriniho. A práve to Matovičovi na celom procese najviac prekáža.

Ľudia z občianskeho združenia si podľa neho u bývalého premiéra „vylobovali“ na tento projekt 60 miliónov, pri čom naznačuje, že víťazný kandidát, firma IMMOCAP, bol vybraný netransparentne. OZ NKKC však nerealizovala súťaž ani výber, ale na základe kritérií hodnotila tri developerské projekty pričom z hľadiska lokality Trnavské mýto vyšlo v štúdii ako najideálnejšie pre vznik takého centra, a to najmä v kontexte toho, že Slovensko má už v roku 2030 predsedať Rade EÚ a bude potrebovať kongresový priestor.

Utrite si zobáky, odkazuje Matovič

Slovníkom sebe vlastným, bývalý premiér občianskemu združeniu odkázal, že s výsledkom nesúhlasí. „Chlapci si zrejme myslia, že seno žeriem. To akože fakt výber z 13 lokalít majú robiť ľudia priamo previazaní na jeden z projektov? To akože fakt sa máme tváriť, že je normálne, že vybrali sami seba?“ ostro vystúpil Matovič, pričom nekonkretizoval, o aké prepojenia ide. „Utrite si zobáky. Váš výber si strčte kam chcete … a ak raz nejaké centrum bude, tak jeho výber bude robiť cez transparentnú verejnú súťaž štát a žiaden záujemca sa okolo komisie ani len nešuchne,“ dodal nasrdený minister financií.

Zohľadňovali rôzne kritériá

Celú štúdiu pri tom posudzoval aj Útvar hodnoty za peniaze, hoci zo zákona ho o to OZ NKKC ani nemusel žiadať. Z jeho záverov vyplýva, že projekt je pre štát spoločensky a ekonomicky návratný. „Pozitívne vnímame konštruktívnu diskusiu aj zapojenie ÚHP od začiatku procesu,“ vyhlásil ÚHP s tým, že občianske združenie žiada vládu o 60 miliónov. OZ NKKC sa proti Matovičovým podozreniam ohradilo. Vysvetľujú, že pri výbere zohľadňovali lokalitu, financie, ale aj rýchlosť dostavania. "Rozsiahla štúdia s viac ako 300 stranami je výsledkom odbornej práce expertov z rôznych oblastí v súčinnosti s Útvarom hodnoty za peniaze a Inštitútom kultúrnej politiky. Je to dobrý základ pre ďalšiu odbornú diskusiu o tejto téme," uviedlo OZ NKKC.

Posledné slovo má vláda

Spoločnosť IMMOCAP pre Nový Čas zdôraznila, že štátna pomoc by bola poskytnutá občianskemu združeniu, a nie priamo investorovi. Ten by musel pri realizácií siahnuť aj na vlastné zdroje. „Dištancujeme sa od akýchkoľvek špekulácií o väzbách s OZ NKKC,“ ohradil sa Investor. To, či nové kongresové centrum nakoniec postaví firma Immocap na mieste nového Istropolisu, však zatiaľ nie je vôbec isté. Posledné slovo bude mať vláda. Z Matovičovho postoja sa dá vyčítať, že ju nič ľahké nečaká. Konečná výška štátnej pomoci závisí od posúdenia Európskou komisiou.