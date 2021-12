Chudobná košická rodina s 5 deťmi zažila pred Vianocami šok: Darčeky a jedlo nám ukradli spred dverí!

Pred vianočnými sviatkami zažili smútok a sklamanie. Neznámi zlodeji ukradli ťažko skúšanej rodine vianočné darčeky a jedlo. Dary od dobrých ľudí boli určené pre obetavú pani Silviu (45) z Košíc, ktorá sa sama stará o 5 detí svojej sestry.

Tá svojich potomkov zavrhla a opustila. Nad rodinkou sa zľutoval miestny dobrodinec Milan Krajňák (50), ktorý im napokon najkrajšie sviatky v roku zachránil.

Milan sa s pani Silviou skontaktoval približne pred rokom. Deťom pravidelne nosí, čo potrebujú, a pomohol im aj s bývaním. Keď naposledy priviezol potraviny a rôzne hračky na Vianoce, zostal v šoku. Kým vykladal veci z auta na parkovisku, nechal vrece s hračkami a vianočným jedlom položené pred vchodom do paneláka.

Keď sa tam vrátil, vrece tam už nebolo. Z incidentu ostala otrasená aj Silvia. Nechápe, ako mohol niekto ukradnúť malým deťom darčeky a sviatočné jedlo pomaly spred úst. „Bola som z toho naozaj v šoku, až sa mi halušky pripálili, keď sa to stalo. Normálne mi rozum zastal,“ posťažovala sa Silvia. Pohoršení boli aj jej susedia, ktorí v paneláku vyvesili oznam, že hľadajú svedkov krádeže.

Vlna solidarity

Za vyše 8 rokov dobročinnosti sa Krajňákovi nič podobné nestalo. „Tí, čo to vzali, museli byť naozaj zúfalí ľudia, normálny človek to neurobí. Ale možno to boli ľudia, ktorí nemali dať čo deťom jesť. Niektorí ľudia by im priali, aby im ruky odpadli, ja im, naopak, prajem, aby mali pekné Vianoce. Nehnevám sa, ale bol to fakt šok aj pre mňa, teraz si nebudem môcť byť istý, či môžem pokojne položiť tašku k autu,“ dodal Milan Krajňák.

Podľa neho mala táto vianočná krádež napokon aj pozitívny efekt. „Rodine sa ozvalo mnoho ľudí, ktorí im chcú poslať potraviny či hračky, nakoniec sa im možno pomôže oveľa viac,“ prezradil dobrodinec, ktorý jedným dychom dodal, že Silvia a päť detí momentálne najviac potrebujú nájsť nové bývanie.