Učitelia chcú pomôcť zdravotníkom neobyčajným nápadom: Toto im darujú pred Vianocami!

Učitelia z Komenského inštitútu, ktorý je programom Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, sa rozhodli napiecť vyťaženým lekárom, zdravotným sestrám či ošetrovateľom vianočné koláče. Po celom Slovensku vznikajú tímy učiteľov, ktoré chcú pracovníkom v zdravotníctve takouto formou spríjemniť obdobie prichádzajúcich vianočných sviatkov.

"Mám kamarátku lekárku, ktorá mi rozprávala, aké je to strašné, čo všetko zdravotníci zažívajú. V druhej vlne mali aspoň nádej, lebo už bola vakcína a verili, že sa ľudia dajú zaočkovať a COVID-19 sa im podarí zvládnuť. Teraz, okrem toho, že sú unavení a vyčerpaní, je to ťažšie preto, lebo vidia, že sa im do nemocníc dostávajú aj mladí ľudia," vysvetlila vznik iniciatívy pedagogička z Nižnej Stanislava Opatová. Vzhľadom na to, že je absolventkou Komenského inštitútu a je v kontakte aj s inými pedagógmi, rozhodla sa túto ideu posunúť ďalej.

"Komenského inštitút prepája a inšpiruje aktívnych učiteľov, je to ideálny priestor na šírenie tejto krásnej spontánnej akcie. Najprv sme oslovili iba pedagógov, s ktorými úzko spolupracujeme a všetci reagovali pozitívne, berú to tak, že im vláda pridala nečakane pár dní prázdnin navyše a tie chcú venovať takejto podpore zdravotníkov," uviedla manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová. Ako ďalej tvrdí, mnohí lekári a sestry sú totiž rodičia, tiež by chceli mať krásne Vianoce, no pre plné nemocnice nemajú čas na ich prípravu.

Spoločné iniciatívy sa realizujú na Orave, v Nitre, Banskej Bystrici, pod Tatrami aj v Bratislave. Postupne sa pridávajú pedagógovia z celého Slovenska. Ich úlohou je okrem toho, že napečú, aj zmapovať situáciu vo svojom okolí, spojiť sa s nemocnicou a zistiť, kde má zmysel koláče priniesť. "Naším cieľom je v prvom rade ukázať zdravotníkom, že si ich prácu veľmi vážime a tiež inšpirovať ľudí, aby sa k iniciatíve pridali," uzavrela Labašová.