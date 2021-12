Záchranári sú po udalostiach na proteste zúfalí: Dojímavý list od muža, ktorý sa denne stará o naše životy!

V utorok sa pred Národnou radou v Bratislave konal slušný protest záchranárov, ktorí si chceli vybojovať lepšie podmienky. Každý deň totiž zachraňujú životy a dva roky stoja v prvej vlne v boji s pandémiou. Namiesto vypočutia ich požiadaviek, ich na mieste čakali policajti, ktorí dvoch záchranárov zadržali.

Záchranári v utorok večer hromadne zahúkali sirénami pred Národnou radou Slovenskej republiky. Malo to byť ironické poďakovanie vláde za to, že si dlhodobo nevšíma ich požiadavky. Záchranári nerobili žiadne problémy a na mieste boli v respirátoroch. Napriek tomu dostali pokuty, aj keď predošlé zhromaždenia agresívnych antivaxerov bez rúšok polícia neriešila, kým nedošlo k útokom.

„V čase vami uvádzaných verejných zhromaždení nebol na území SR vyhlásený núdzový stav,“ argumentuje hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. K prípadu sa vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec. „Nariadenia platia pre všetkých, aj pre zdravotníkov. Platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb. Došlo k jeho porušeniu, neuposlúchli výzvu, a preto boli predvedení na vypočutie," oznámil.

Do redakcie sa nám po udalostiach na proteste ozval záchranár, ktorý neskrýval smútok z toho, ako protesty dopadli. "Záchranári už druhý rok nepoznajú, čo je to dovolenka, oddych, nehovoriac o tom, že pri toľkých hodinách nadčasov nemajú čas ani na svoju rodinu a koníčky. Každý jeden záchranár, ktorý túto prácu robí, to berie ako poslanie, ktoré ho neustále napĺňa, keď môže pomôcť každému človeku, ktorému ide o zdravie," napísal záchranár.

Záchranári sú práve tí, ktorí k pacientom prichádzajú ako prví. Bohužiaľ, počas dvoch rokov mali množstvo skúsenosti s tým, že pacienti zatajili covid anamnézu, čím ľuďom, ktorí ich prišli zachrániť, ohrozili život. Záchranár apeluje na poslancov: "Prosím vás, dokážte nám aj vy, že našu budúcnosť zmeníte a ukážte nám, že dokážeme žiť na Slovensku a nemusíme chodiť do susedných štátov, kde našu prácu ocenia platovo oveľa viac, ako štát, v ktorom sme vyrastali. Malo by záležať aj vám všetkým poslancom na nás, pretože nie my potrebujeme vás, ale vy potrebujete nás."