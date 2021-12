Zábery, ktoré trhajú srdce: Muži v Pezinku sa chválili, ako oslobodili daniela, zaživa mu odstrelili parohy!

To, čo predviedli neznámi muži v pezinských viniciach, vháňa slzy do očí. Partia chlapov si na video nakrúcala, ako oslobodili uviaznutú vysokú zver. Danielovi odstrelili parohy.

Vo viniciach v Pezinku sa na jeseň zamotal do oborového pletiva statný daniel. K jeho "záchrane" však pristúpili tí najmenej povolaní a úbohé zviera kvôli neodbornému a necitlivému prístupu niekoľkých chlapov zažila mučivé chvíle.

Do redakcie nám poslal podnet čitateľ Slavomír, video, ktoré objavil na kanáli Youtube pochádzalo z októbra tohto roku, z pezinských viníc. Po krátkom čase ho však autori vymazali. Nachádzal sa na ňom muž, ktorý po povzbudzovaní ďalších kolegov v pozadí, pristúpil k zamotanému danielovi vo viniciach a postupne mu odstrelil oboje parohy. Unavené zviera sa dostalo do obrovského stresu a s vyplazeným jazykom sa snažilo uniknúť, neskôr už nebolo schopné urobiť nič, len si ľahnúť. Po odstrelení parohov daniel odbehol. Aktéri videa si napokon za svoj čin zatlieskali.

Oslovili sme Slovenskú poľovnícku komoru, čo si o tomto čine myslí, a či je to bežná prax poľovníkov. Poľovnícka komora však tento čin odsudzuje. "Odstrelenie parožia je hrubým porušením Etického kódexu poľovníka, všetkých zákonných i podzákonných noriem na úseku poľovníctva a je prejavom absencie odbornosti a elementárnej ľudskosti. Na predmetnom videu je žiaľ samými aktérmi zachytené nebezpečné zlyhanie jednotlivca nielen po morálnej stránke, ale najmä odbornej, vrátane nebezpečného narábania so strelnou zbraňou. S podobným konaním sme sa ešte nikdy nestretli. Ako je zrejmé z daného videa, daniel bol týmto neodborným konaním maximálne stresovaný. Výstrel z brokovej priamo do parožia vyrastajúceho z pučnice na lebke mohol spôsobiť danielovi smrteľné poranenie. Zákon o poľovníctve kvalifikuje použitie brokovnice na inú zver, ako na zver diviačiu, za nesprávny spôsob lovu a v prípade, že by došlo k úhynu daniela v dôsledku takto nezmyselného použitia zbrane na vyslobodenie zveri uviaznutej v pletive, došlo by z nedbanlivosti aj k naplneniu skutkovej podstaty zakázaného spôsobu lovu," napísal nám hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

Slovenská poľovnícka komora tiež uviedla, ako by sa v prípade uviaznutej zveri malo postupovať: "Správnym konaním by bolo buď danielovi zakryť oči, podržať ho a rozstrihať omotané drôty, teda postupovať tak, ako to neraz už urobili užívatelia revírov aj v malokarpatskej oblasti (na youtube je mnoho videí) alebo mal byť daniel v zmysle veterinárneho zákona po dôkladnom posúdení jeho zdravotného stavu bez trápenia usmrtený. Zviera bolo vyčerpané, ležalo v pokoji a teda konanie aktérov malo byť diametrálne odlišné."

Aktérom tohto nehumánneho činu hrozia veľké problémy. "Predpokladáme, že vo veci budú konať aj orgány štátnej správy resp. orgány činné v trestnom konaní, podnet na konanie o disciplinárnom priestupku, ktoré je v kompetencii samotnej SPK, posúdia naše disciplinárne orgány v závislosti od vyhodnotenia, či došlo k disciplinárnemu previneniu, priestupku či dokonca trestnému činu. SPK sa bude s tvorcom videa ako aj s vykonávateľom tohto zavrhnutia hodného skutku rozhodne kontaktovať s cieľom zistenia a overenia ďalších informácií o tomto prípade ako aj o osobe zachytenej na videu. SPK toto konanie v plnom rozsahu odsudzuje a označuje ho za vážne zlyhanie jednotlivca, ktoré sa zapíše do novodobej histórie poľovníctva na Slovensku čiernymi písmenami." uviedol Kaššák.