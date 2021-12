Konečne pozitívne slová o boji s pandémiou, lekár Sabaka vymenúva: Toto sú najlepšie správy posledného obdobia!

Hoci pandémia so sebou prináša veľmi veľa negatívnych momentov, neznamená to, že s ňou prehrávame. Lekár Sabaka povedal správy, ktoré by si mal prečítať každý.

Pandémia už dlhý čas zamestnáva mysle ľudí na celom svete. Zdravotníci sú vyčerpaní, boj s Covidom-19 sa zdá niekedy nezvládnuteľný. Avšak nie je to vždy také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. Infektológ Sabaka prišiel s niekoľkými povzbudivými správami. Úmrtia ľudí s covidom klesli v Japonsku na nulu, pozitívnych prípadov je málo: Vedci odhalili, čím to je! "V poslednej dobe sa môže zdať, že nás v boji s pandémiou neustále sprevádza smola, že je plný zlých rozhodnutí a nezdaru. Samozrejme nie je to ale až také čierne. V boji s pandémiou sme zaznamenali aj veľa úspechov. Za takmer 2 roky sa nám podarilo vyvinúť účinné liečebné postupy, ktoré zachraňujú tisíce životov každý deň. Poznáme účinnú liečbu ťažkého COVID-19 a čoskoro budeme mať k dispozícii aj lieky, ktoré nám umožnia ťažkému priebehu COVID-19 predchádzať už vo včasnom štádiu. A v neposlednom rade tu máme vakcínu, dokonca hneď niekoľko a čoskoro sa k ním pridajú ďalšie. U nás v nemocnici zažívame malé víťazstvá každý deň. Každý deň sledujeme, že sa niekoho stav zlepší, že už potrebuje menej kyslíka, klesla mu horúčka, alebo sa ho podarí odpojiť od vysokoprietokového kyslíka. Každý deň sa nám podarí niekoho stiahnuť hrobárovi z lopaty. Tento týždeň na našej klinike priniesol aj niekoľko nezdarov. Na to si ale pri liečbe COVID-19 musíte zvyknúť. Nech sa snažíte akokoľvek, všetkých nezachránite. Na druhej strane sme ale zaznamenali aj niekoľko víťazstiev. Dvoch pacientov, 60-tnikov, ktorí boli na JIS na vyokoprietokovom kyslíku viac než 2 týždne, sa nám podarilo dostať už len na liečbu nízkoprietokovým kyslíkom a zložiť z JIS na oddelenie aby sme na JIS prijali ďalších. Taktiež sa nám podarilo odpojiť od vysokoprietokového kyslíka mladú inak zdravú tehotnú pacientku, ktorá je už dnes na najlepšej ceste domov a verím, že ona aj bábätko budú v poriadku. Z toho mám obzvlášť veľkú radosť. A našim kolegom z KAIM sa podarilo odpojiť 40-tničku od umelej pľúcnej ventilácie, ktorú sme museli v mojej službe intubovať. Tie 2 roky v pekle priniesli veľa nezdarov a beznádeje, veľa utrpenia a bolesti. Ale aj veľa malých aj veľkých víťazstiev. A v mnohých ľuďoch prebudili hrdinov a skutočných altruistov. A ja som rád, že som mohol byť pri tom,"napísal Sabaka na svojom facebookovom profile. Sestričky v Bojniciach majú problém s obéznymi pacientmi s COVID-om: Krásne gesto statných chlapov