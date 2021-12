Onkologický ústav v Košiciach funguje napriek pandémii: Riaditeľ upozorňuje pacientov, aby nezabúdali na toto!

O všetkých pacientov sa postarajú! Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach aj napriek pandémii riadne funguje. Generálny riaditeľ Tomáš Sieber pre Nový Čas dokonca potvrdil, že situácia je momentálne stabilná a to aj napriek tomu, že sú takpovediac v strehu a v zálohe pre nárast pacientov v susednej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura.

Tam už majú prakticky obsadené všetky lôžka, ale ochorenie Covid-19 si nevyberá ani medzi onkologickými pacientami, ktorí patria medzi veľmi rizikovú skupinu. "Poskytujeme plnú onkologickú starostlivosť pre oba kraje na východe Slovenska. Aj nás sa však týka covid, ktorý zasiahol takisto našich zamestnancov, ale urobili sme všetky opatrenia, aby toto ochorenie do VOÚ nepreniklo. Týka sa to chirurgických odborov, klinickej i radiačnej onkológie a takisto diagnostiky," spomenul Sieber a na margo avizovanej zálohy ako červenej nemocnice dodal toto: "Nastalo by to v prípade najhoršej situácie, ak by inde nebol dostatok lôžok. Sme pripravení poskytnúť jedno celé oddelenie, ale zatiaľ k tomu nedošlo."

Keďže ročný prírastok nových nádorových ochorení na Slovensku je až zhruba 40-tisíc, v súvislosti so súčasnou situáciu je namieste apelovať práve na onkologických pacientov. "Cestou z pandémie je očkovanie, čo jasne vyplýva aj z čísel hospitalizovaných pacientov a osobitne na pľúcnej ventilácii. Až zhruba 90 z nich je nezaočkovaných, čo je jasný dôkaz. Hoci naďalej poskytujeme špičkovú zdravotnú starostlivosť, každý náš pacient by mal svoju situáciu ohľadom očkovania prebrať s odborníkom a ak to je možné, zaočkovať sa. Onkologickí pacienti sú totiž veľmi náchylní v podstate na všetky infekcie, lebo majú zníženú imunitu," dodal generálny riaditeľ.

Zopár faktov

- ročne vyše 4500 hospitalizovaných a viac ako 25 000 ambulantne vyšetrených

- odhad výskytu zhubných nádorov v SR na roky 2021–2030 predpokladá nárast u mužov o 19,8% a u žien o 12,1%

- v súčasnosti je ročne v SR diagnostikovaných viac ako 40 000 nových prípadov zhubných nádorov