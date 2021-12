Po 9,5 roku od požiaru z hradného nádvoria definitívne zmizne kontroverzný žeriav: Krásnu Hôrku skrášľuje vrtuľník!

Počasie urobilo škrt cez rozpočet! Kvôli silnému vetru včera neskončili s demontážou žeriava, ktorý pomohol pri obnove hradu. Po 9,5 roku od požiaru Krásnej Hôrky však scenéria tejto národnej kultúrnej pamiatky definitívne nadobudne pôvodnú podobu. Treba veriť, že ustavične posúvaný termín sprístupnenia - nateraz aspoň čiastočne o dva roky - už nič neohrozí.

V rámci revitalizácie podhradia už došlo k búraniu stavieb pri parkovisku. Išlo o bufety, stánky a toalety. Jedna z budov patrila krásnohorskému poslancovi Štefanovi Kúnovi: "Bufet som pod hradom prevádzkoval zhruba 15 rokov. Nerozumiem však súčasnému záujmu o búranie, radšej by som bol, keby sa už konečne aj budovalo a hlavne všetko naplánované konečne aj postavilo." Jeho kolegyňa poslankyňa Katarína Prékopová dodala toto: "Na pohľad z obce smerom k hradu a žeriav sme si aj zvykli. Spočiatku pracoval, potom dlhšie stál a od pondelka zase ožil. Pochopila som, že tento stroj už nebudú potrebovať, ale nemyslím si, že hrad sprístupnia čiastočne, lebo je tam veľa práce v tretej etape. Obec stratila na parkovnom, ale súčasne nás v rámci cestovného ruchu asi viac postihla pandémia."

Z Múzea Betliar, ktoré spravuje aj tento hrad, uviedli, že s demontážou vežového žeriava za pomoci vrtuľníka chceli začať v utorok, no postup oddialil silný vietor. "Dovoz a montáž žeriava si v roku 2012 v rámci obnovy hradu po ničivom požiari objednal zhotoviteľ dočasných striech za účelom presunu hmôt na stavenisku. Následne bol žeriav prenajímaný a používaný ďalším zhotoviteľom pri realizácii trvalých striech. Od októbra 2015 prevzalo žeriav do prenájmu Slovenské národné múzeum," uviedla riaditeľka Múzea Betliar Timea Mátéová. Vysvetlila, že cenu tzv. udržiavacieho prenájmu dohodli na 500 eur bez DPH mesačne. Bolo to finančne efektívnejšie ako prípadná kompletná demontáž a následná opätovná montáž žeriava, ktorá by stála minimálne 70-tisíc eur.

Tento žeriav na Krásnej Hôrke použili aj v rámci prípravných prác k obnove hradu, najmä pri presune demontovaných, požiarom poškodených rozmerných a ťažkých prvkov z Horného hradu a 5. nádvoria, ako aj pri prísune stavebných materiálov do hradného komplexu. Pomocou žeriavu premiestnili aj kamenné články, či liatinový nosník. "Sme radi, že táto ťažká technika definitívne z hradu Krásna Hôrka odchádza. Vežový žeriav nebol po realizácii dočasných a trvalých strešných konštrukcií síce niekoľko rokov používaný, čo vyvolalo pochopiteľnú kritiku verejnosti a médií, ale tá bola vo veľkej miere neopodstatnená. My sme vedeli, že žeriav ešte budeme na hrade potrebovať. Spomenutá pauza bola spôsobená najmä zmenou metodiky komplexnej obnovy hradu Krásna Hôrka a bezprostredného okolia hradu koncom roka 2017, neplánovanými zdržaniami projektu z titulu náročnej komunikácie s obcou Krásnohorské Podhradie a zložitosťou povoľovacích procesov a zmenami na Ministerstve kultúry SR," dodala Mátéová.