V Prešove nebudú vianočné trhy, vymysleli však inú špecialitu: Čo nájdete na Mape Vianoc?

Vyriešili to po svojom! Pre nepriaznivú situáciu museli tradičné vianočné trhy v Prešove zrušiť. Mesto však ponúka náhradné riešenie v podobe Mapy Vianoc.

Tvorí ju 70 gastroprevádzok, ktoré si pre ľudí pripravili rozmanitú ponuku vianočných nápojov a špecialít. Ktorúkoľvek z nich je možné nájsť pomocou online mapy.

Mesto na svojej stránke vyznačilo všetky prevádzky, pred ktorými sa bude predávať občerstvenie, ale aj výrobky. „Zatiaľ nevieme, ako dlho potrvá celoštátny lockdown a núdzový stav. Preto sme sa rozhodli spustiť Mapu Vianoc na sviatok svätého Mikuláša, keď zároveň rozsvecujeme výzdobu. Keďže v kaviarňach a gastroprevádzkach je povolený iba predaj cez okienko, veríme, že Prešovčania si vychutnajú svoj obľúbený nápoj aspoň cestou z práce či do obchodu,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

„S ohľadom na vážnosť pandemickej situácie na Slovensku žiadame všetkých majiteľov zapojených prevádzok, ako aj účastníkov Mapy Vianoc o dôsledné dodržiavanie všetkých platných opatrení a nariadení štátu,” uzavrel hovorca mestského úradu Vlado Tomek. Podnikatelia sú radi, že sa našlo aspoň takéto riešenie. „Keď neprší, aspoň kvapká, ale na nejaký zisk to nie je. Budeme radi, keď uhradíme náklady,“ zhodli sa.

1. Viktor Štefančík (39), Nico galéria

Otváracia doba: 7.00 - 20.00 hod.

- My sme v prvom rade pekáreň. Ľudia od nás radi kupujú napríklad škoricové koláčiky so slaným karamelom. Ponúkame však aj tekuté občerstvenie.

2. Dominik Juraško (30) a Martin Horňák (26), Prešovská piváreň

Otváracia doba: 12.00 - 20.00 hod.

- Teraz chodí síce menej ľudí ako po minulé roky, ale aspoň niečo. Našou špecialitou je 18-stupňové varené pivko, ktorému sa ťažko odolá.

3. Štefánia Valčová (30), Šikovné ručičky

- Predajňu som otvorila tesne pred vlaňajším lockdownom. Dúfala som, že tento rok to bude lepšie, ale je to ešte horšie, lebo mám zatvorené už mesiac pred Vianocami a predávať môžem len na objednávku. Nezostáva mi nič iné, len modliť sa, aby sa to ešte zmenilo. Ponúkam napríklad pekné drevené betlehemy.