Lekár pracuje doma na Slovensku aj vo Švédsku, otvorený list krajanom: Prečo severania nemajú nemocnice plné covid pacientov?

Lekár Milan Kulkovský zverejnil na svojom facebookovom profile list od svojho kolegu anesteziológa, ktorý pracuje na striedačku na Slovensku a vo Švédsku. Rozdiel je obrovský.

Lekár, ktorého slová trhajú srdce, má veľkú prosbu na Slovákov. Nevládze sa už pozerať na umierajúcich pacientov, keď vie, že to môže byť inak. Okrem slovenskej nemocnice totiž pracuje aj vo Švédsku, kde je situácia úplne iná. V nemocnici nemajú žiadneho pacienta s covidom, nanajvýš príjmu 2 s ľahším stavom. Prečo sa severania od nás tak odlišujú?

"Chcel by som sa prihovoriť ľuďom, poradiť im z vlastných skúseností z práce...

Som lekár so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, mám 25-ročnú prax, pracujem striedavo na Slovensku a vo Švédsku. V oboch krajinách pracujem vo väčších okresných nemocniciach. Vo Švédsku nemáme v celej nemocnici žiadneho pacienta s ochorením na covid. Iba občas sú tam jeden-dvaja ľahší pacienti... Vo Švédsku je omnoho väčšia preočkovanosť obyvateľstva ako u nás.

Tu na Slovensku pracujem na OAIM (ARO) aj na reprofilizovanom internom covid oddelení. V období pandémie sa venujem najmä ťažko chorým pacientom s covidom, čiže s ťažkým obojstranným zápalom pľúc. Na covid oddelení sa denno-denne stretávam s pacientami, ktorí majú taký ťažký zápal pľúc, že im už nestačí liečba kyslíkovou maskou, ale potrebujú veľmi vysoké dávky kyslíka cez vysokovýkonné prístroje, ktorých máme k dispozícii 10 a trvale sú v obehu, všetky napojené na pacientoch. Všetci títo pacienti sú veľmi vyčerpaní, nevládzu dýchať, doslova sa dusia a sú na pokraji života, pretože ak už ani tieto vysoké dávky kyslíka nebudú stačiť na okysličenie tela, človeku hrozí zadusenie. V takom prípade musím pacientovi vysvetliť, že jediným riešením je, že ho musím uspať a napojiť na ventilátor. Takého pacienta preložíme na OAIM (ARO), kde máme 6 takýchto lôžok s ventilátormi. Žiaľ, tu i napriek maximálnej profesionálnej starostlivosti o pacienta v umelom spánku a na umelej ventilácii pľúc, sa covidový zápal pľúc ďalej zhoršuje a väčšina pacientov nám po niekoľkých dňoch až týždňoch zomiera.

Takmer všetci pacienti, u ktorých sa takto veľmi rozšíril zápal pľúc, boli NEZAOČKOVANÍ. Počas celej tejto jesennej pandemickej vlny nám v nemocnici už zomrelo niekoľko desiatok nezaočkovaných pacientov vo veku 50 a viac rokov, niektorí z nich boli dovtedy úplne zdraví. Zomreli tiež dvaja pacienti, ktorí boli zaočkovaní, z nich jeden bol 80-nik a druhá ťažko chorá onkologická pacientka, 70-nička.

Na základe tejto mojej praxe, v ktorej sa venujem tým najťažším pacientom s covidom, by som sa chcel prihovoriť a poradiť všetkým Vám vo veku nad 40 rokov, lebo u Vás je to riziko najväčšie. ZAOČKUJTE SA. Očkovanie Vám veľmi-veľmi zväčší šancu na to, že práve Vám sa covid nerozšíri v pľúcach a že neukončí predčasne Váš život. Nečakajte, neváhajte s očkovaním. Nikto z nás nevieme, či to nabudúce nebudem práve ja...

...za seba aj za mojich kolegov lekárov, sestričky, sanitárky, upratovačky, všetkých, kto vo dne-v noci veľa hodín trávime v zamorenom covidovom prostredí medzi pacientami, kde pomáhame zachraňovať zdravie a životy ľudí s covidom, ktorí sú vysoko nákazliví... najmä VĎAKA TOMU, ŽE SME ZAOČKOVANÍ, tak menej riskujeme vlastné zdravie i život, keď chodíme medzi chorých, potláčame strach, no máme obrovský rešpekt a robíme všetko najlepšie ako vieme, aby sme pomohli ľuďom s touto hroznou chorobou, aby prežili, aby vyzdraveli... Všetko, čo je v našich silách, tu robíme pre nich...

Ďakujem Vám, ak ste sa rozhodli zaočkovať."