Sklárne v Katarínskej Hute si podala pandémia, prežili vďaka dobrému nápadu: Prečo nás covid nezlomil!

Nezlomila ich ani pandémia, naopak, zásobujú viac leteckých spoločností.

Výrobky sklární R-Glass Trade z Katarínskej Huty (okr. Poltár) nájdu cestujúci v biznis a prvej triede známych aeroliniek Delta Air Lines či Emirates. Úspech žnú aj ich ručne vyrobené luxusné kalichy na víno. Napriek koronakríze, ktorá zasiahla aj ich odvetvie, však neprepustili ani jedného zo 162 zamestnancov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Päť rokov po zatvorení brán začali sklárne so 180-ročnou históriou znova fungovať. Prvé sklo sa po prestávke tavilo v decembri 2015. Aj keď sú po šiestich rokoch už stabilnou značkou na svetovom trhu, pandémia sa dotkla aj ich.

„Bolo to tým, že vyrábame nápojové sklo. To je určené aj pre reštaurácie a bary, ktoré boli počas pandémie väčšinou zatvorené. Rovnako to bolo aj s aerolinkami, ktoré prestali lietať. Zrazu sme mali o 50 % nižší dopyt,“ vysvetlil obchodný riaditeľ R-Glass Trade Stanislav Balco s tým, že nikoho neprepustili a tvorili si zásoby do skladov.

„Zvolili sme takúto stratégiu, na ktorú sme si zobrali úver. No na jar sme šesť týždňov pracovali iba na polovicu kapacít, pretože sme mali veľa ľudí na pandemických péenkách. Druhú polovicu tohto roka však hodnotíme pozitívne. Dopyt po nápojovom skle znova vzrástol, letecký biznis sa vracia do starých koľají,“ doplnil.

Do prvej triedy

Výrobky z Katarínskej Huty, ktoré sú pevné, no ľahké, zaujali nielen austrálsku leteckú spoločnosť Qantas, ale aj známu americkú Delta Air Lines či najväčšie aerolinky na Blízkom východe Emirates Airlines. „Zásobujeme viacero leteckých spoločností, ktoré prepravujú pasažierov do celého sveta a naše výrobky sa používajú v biznis a prvých triedach,“ ozrejmil riaditeľ. Ročne vyrobia v sklárňach 12 – 13 miliónov strojových pohárov a ručne sklárski majstri okolo 150-tisíc kusov.

„Dopyt po týchto luxusných ručných výrobkoch je momentálne väčší ako ponuka,“ zakončil Balco s tým, že ich výrobky možno nájsť po celom svete. Zákazníkov majú v Kanade, USA, vo Veľkej Británii, v Austrálii, Ázii, ale najmä v Európe. Rok 2022 bude však veľkou výzvou pre všetkých, a to najmä pre infláciu, ktorá sa podpisuje na náraste cien vstupov. Týka sa to predovšetkým energií, čo do značnej miery ovplyvní trh s nápojovým sklom.