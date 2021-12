Tam by ste Mikuláša nečakali ani v sne: Sledujte, kam vyšliapal, turisti boli nadšení!

Tohto roku si Mikuláš s čertom a anjelom poriadne zamakali, aby potešili dobrých ľudí.

Sladkosti rozdávali počas výstupu na obľúbený vrch Malej Fatry. Na Kľak došla trojica poriadne vymrznutá a čert cestou vyprázdnil celé zásoby uhlia! Napriek tomu Mikuláš zhodnotil, že väčšina turistov bola poslušná a dokonca ani dospelí neváhali vymýšľať nápadité básničky.

Turisti, ktorí sa v sobotu vybrali na Kľak, sa ocitli v rozprávke Mrázik. Atmosféru totiž nerobila len krásne zasnežená a zamrznutá príroda, ale aj naozajstný Mikuláš. Ten si zobral na pomoc anjela a čerta, aby turistom urobili radosť, prípadne niektorých z nich napomenuli.

„Tento rok všetci poslúchali. Veľmi nás prekvapilo, že dospelí ľudia, aj starší, boli kreatívni pri tvorení básničky. Deti sa nehanbili a ani čert ich nevystrašil,“ zhodnotil Marek Hubka (26) alias Mikuláš. Napriek tomu svoje zásoby vyprázdnil aj čert, za ktorého bol prezlečený Miroslav Pauček (19).

„Muži dostávali uhlie s varovaním do budúceho roka,“ prezradil Mikuláš. Anjelský kostým si na seba vzala Ema Vargončíková (19) a trojicu potešilo najmä množstvo úsmevov, ktoré im turisti venovali. „Keďže veľa turistov malo so sebou psíkov, navrhujeme do budúceho roka prihodiť do košíka aj dobrotky pre ne,“ ukončil Mikuláš.