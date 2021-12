Najväčšie slovenské festivaly Pohoda a Grape sú na nože: Otvorená vojna kvôli letisku!

Slovenský festivalový giganti si skočili do vlasov! Za všetkým je letisko v Trenčíne, kde sa dlhé roky organizuje najnavštevovanejší letný festival Pohoda. Budúci rok by však mala rozsiahla pláň hostiť aj festival Grape, ktorý sa rovnako teší obrovskej obľube.

Avšak po tom, čo „grapeákov“ vypoklonkovali z piešťanského letiska, kde sa každoročne konal, si to namierili na trenčianske letisko a „pohoďákom“ tak vliezli rovno do kapusty. Oheň sa tak rozdúchal behom sekundy a vojna je na svete. Šéf Pohody Michal Kaščák zúri!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pohoda je najväčší festival pod holým nebom na Slovensku, ktorý sa koná na trenčianskom letisku. Dvanásť rokov mu však na krk dýcha festival Grape, ktorý ovládol areál piešťanského letiska. Organizátori oboch festivalov mali medzi sebou nepísanú dohodu, že podujatia nikdy neosídlia rovnaké miesto. Ale, čo bolo povedané, to už neplatí. Po tom, čo Grape musí opustiť priestory piešťanského letiska, zálusk si robí práve na trenčianske letisko. Kaščák, ktorý Pohode šéfuje od jej začiatku zúri.

„Ide o prekvapivý krok. Rok predtým prebehlo stretnutie medzi členmi tímu Pohody a Grapeom, kde sme od troch zástupcov festivalu - Jána Trstenského, Juraja Podmanického a Petra Slameňa - dostali prísľub, že do Trenčína Grape nepôjde. Vzhľadom na osobné i profesionálne vzťahy so všetkými troma sme nemali dôvod pochybovať, že svoj sľub dodržia,” vyjadril sa rozhorčený Kaščák, ktorý hovorí, že tak ako on, aj zástupcovia Grape festivalu priznali, že rovnaké miesto konania oboch festivalov môže to uškodiť obom. Napriek tomu však Grape do Trenčína smeruje. „Grape porušil základné princípy ako súdržnosť a dôvera, a preto sa od neho ako Pohoda musíme dištancovať.

Vybrali najľahšiu možnosť?

Kaščák upodozrieva Grape, že sa chce na Pohode priživiť: „Trenčianske letisko je po štrnástich rokoch fungovania Pohody vybaveným miestom. Nebolo to tak od začiatku, do funkčnosti areálu investovala Pohoda veľa času, energie a peňazí. Nastavila sa spolupráca s okolitými obcami i mestom Trenčín,” zdôvodňuje Michal a pokračuje: „Grape si napokon nevybral jediné možné riešenie, ale to najjednoduchšie.“ Reakcia organizátorov Grape nenechala na seba dlho čakať.

„O tom, že hľadáme dočasné pôsobisko pre náš festival, vedeli všetky zainteresované strany dlhodobo. Za nás môžeme s čistým svedomím povedať, že sme preverili množstvo alternatív, ale nepodarilo sa nám nájsť iné riešenie, ktoré by nám umožňovalo dočasne zorganizovať festival za ekonomicky a logisticky zmysluplných podmienok. Potrebovali sme skrátka pomôcť na dva roky, kým sa budeme môcť presťahovať do nového priestoru,” uvádzajú organizátori. „Ten kto nás pozná dobre vie, že si vždy zakladáme na férových a priateľských vzťahoch, preto nás táto situácia mimoriadne mrzí. Je veľká škoda, že v tejto ťažkej pandemickej situácii pre celé Slovensko prišlo takéto vyhlásenie, ktoré ešte viac polarizuje spoločnosť. Veď čo iné by ju malo spájať, ak nie kultúra.”